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4 червня 2026, 11:28

Угорщина скасувала вето на вступ України до ЄС

Угорщина офіційно зняла своє 17-місячне вето, яке блокувало євроінтеграцію України. Рішення нового угорського премʼєра Петера Мадяра дозволяє розпочати предметні переговори про вступ України та Молдови до ЄС уже 15 червня, повідомляє Financial Times.

Угорщина офіційно зняла своє 17-місячне вето, яке блокувало євроінтеграцію України.

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Що відомо

На першому етапі обидві країни розпочнуть адаптацію національного законодавства до норм ЄС у межах першого з шести переговорних кластерів, які охоплюють 33 сфери політики.

За даними FT, Будапешт погодився підтримати євроінтеграцію України в обмін на укладення комплексної угоди про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини на Закарпатті.

Домовленість стала результатом кількох тижнів переговорів між Києвом, Будапештом і Брюсселем, а також дипломатичних зусиль інших країн ЄС, які закликали новий угорський уряд розблокувати процес розширення.

Заступниця міністра у справах Європи Кіпру Марілена Раона назвала рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою історичним як для країн-кандидатів, так і для самого ЄС.

Паралельно новий очільник угорського уряду підтвердив цю позицію у своїх соцмережах. Вітаючи співвітчизників із Днем національної єдності, Петер Мадяр написав у Facebook: «Боже, благослови кожного угорця… Радий, що в майбутньому наші співвітчизники на Закарпатті також повернуть свої мовні, освітні, культурні та політичні права».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Кіпру, який головує в Раді ЄС, а також державам-членам і європейським інституціям за підтримку просування України до членства в Євросоюзі.

Він також відзначив конструктивну позицію Угорщини та заявив про початок нового етапу у відносинах між Києвом і Будапештом.

Увечері 3 червня кіпрське головування повідомило, що найближчими днями в Раді ЄС триватимуть консультації щодо формального відкриття першого переговорного кластера.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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