Угорщина скасувала вето на вступ України до ЄС

Угорщина офіційно зняла своє 17-місячне вето, яке блокувало євроінтеграцію України. Рішення нового угорського премʼєра Петера Мадяра дозволяє розпочати предметні переговори про вступ України та Молдови до ЄС уже 15 червня, повідомляє Financial Times .

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Що відомо

На першому етапі обидві країни розпочнуть адаптацію національного законодавства до норм ЄС у межах першого з шести переговорних кластерів, які охоплюють 33 сфери політики.

За даними FT, Будапешт погодився підтримати євроінтеграцію України в обмін на укладення комплексної угоди про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини на Закарпатті.

Домовленість стала результатом кількох тижнів переговорів між Києвом, Будапештом і Брюсселем, а також дипломатичних зусиль інших країн ЄС, які закликали новий угорський уряд розблокувати процес розширення.

Заступниця міністра у справах Європи Кіпру Марілена Раона назвала рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою історичним як для країн-кандидатів, так і для самого ЄС.

Паралельно новий очільник угорського уряду підтвердив цю позицію у своїх соцмережах. Вітаючи співвітчизників із Днем національної єдності, Петер Мадяр написав у Facebook: «Боже, благослови кожного угорця… Радий, що в майбутньому наші співвітчизники на Закарпатті також повернуть свої мовні, освітні, культурні та політичні права».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Кіпру, який головує в Раді ЄС, а також державам-членам і європейським інституціям за підтримку просування України до членства в Євросоюзі.

Він також відзначив конструктивну позицію Угорщини та заявив про початок нового етапу у відносинах між Києвом і Будапештом.

Увечері 3 червня кіпрське головування повідомило, що найближчими днями в Раді ЄС триватимуть консультації щодо формального відкриття першого переговорного кластера.