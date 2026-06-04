Національний банк України встановив на 5 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3793 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Це також новий історичний максимум долара.
4 червня 2026, 15:46
НБУ встановив курс валют на п’ятницю: долар досяг нового максимуму
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Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив такий курс долара: 44,37 грн. Це на 3 копійки більше, ніж і у четвер (44,34 грн).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,66 грн, що на 14 копійок більше, ніж у четвер (51,52 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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