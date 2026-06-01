Гривня увійшла до світового антирейтингу валют за п’ять місяців 2026 року

Українська гривня опинилася на 11-му місці у світовому антирейтингу валют за підсумками перших п’яти місяців 2026 року. За цей період національна валюта послабилася на 4,68%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто лідирує в антирейтингу

Абсолютним лідером антирейтингу став лівійський динар, який продемонстрував найгіршу динаміку серед світових валют.

Найсильніші валюти

Водночас найсильнішими валютами за чотири місяці 2026 року стали замбійська квача, ізраїльський шекель та російський рубль. Саме ці валюти показали найбільше зміцнення за аналізований період.

Динаміка валютних курсів відображає вплив як внутрішніх економічних факторів, так і глобальних процесів: монетарної політики центробанків, цін на сировину, стану платіжних балансів, геополітичних ризиків та очікувань інвесторів.

Чому слабне гривня

Для України послаблення гривні відбувається на тлі високих бюджетних потреб, залежності від зовнішнього фінансування та збереження воєнних ризиків. Водночас валютний ринок залишається під контролем Національного банку, який згладжує надмірні коливання курсу через інтервенції.

За підсумками п’яти місяців гривня не увійшла до десятки валют із найгіршою динамікою, однак її падіння майже на 5% свідчить про збереження девальваційного тиску на національну валюту.