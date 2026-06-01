1 червня 2026, 16:37

Держбюджет-2025: вперше за чотири роки не виконано план доходів, а держборг уперше в історії перевищив річний ВВП

Минулоріч обсяг державного бюджету України досяг значних показників: доходи — 3,8 трлн грн, видатки — 5,4 трлн грн. Однак, план доходів — вперше за чотири роки виконати не вдалося. Про це йдеться у Висновках Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Як виконувався бюджет

У 2025 році доходи державного бюджету, порівняно з 2024 роком, зросли на 23% та становили 3,8 трлн грн. При цьому основний приріст доходів був забезпечений адміністративними чинниками — 440 млрд грн, тоді як економічні чинники сформували 183 млрд грн додаткових надходжень.

Вперше за останні чотири роки план доходів не було виконано. Головними причинами цього були, зокрема:

  • невиконання окремих умов щодо впровадження реформ: недоотримано 64 млрд грн від ЄС за програмою Ukraine Facility;
  • нижчий за прогнозований курс гривні до іноземних валют: недоотримано 99,1 млрд грн.

Аудитори також звернули увагу на суттєве зростання податкового боргу. За рік він збільшився у 1,7 раза — до 233,3 млрд грн. Борги формувалися переважно за результатами контрольно-перевірочної роботи, зокрема, в частині пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства.

Нараховані деяким платникам суми значно перевищували їхні активи, тож є ризик нестягнення такого боргу.

Видатки держбюджету

Видатки державного бюджету у 2025 році проведено на суму 5,5 трлн грн. Порівняно з 2024 роком, вони зросли на 22,1% (без урахування інфляції).

Найбільшу частку видатків — 69,8% спрямовано на сектор безпеки й оборони. Порівняно з 2024 роком ці видатки зросли до 3,8 трлн грн. З них:

  • 1,8 трлн грн (48 %) — видатки спеціального призначення та закупівля озброєння і військової техніки;
  • майже 1,2 млрд грн (30,8 %) — грошове забезпечення військовослужбовців.

При цьому у Міністерства оборони сформувався найбільший обсяг дебіторської заборгованості серед головних розпорядників, який на 01.01.2026 становив 472,6 млрд грн — 82,5 % загального обсягу дебіторської заборгованості розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету.

Загалом з початку року дебіторська заборгованість розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету за видатками зросла на 35,7 % здебільшого саме за рахунок придбання товарів оборонного призначення.

На 22 млрд грн менше запланованих були видатки на надання трансфертів місцевим бюджетам. Ці видатки були меншими, зокрема через несвоєчасний або неповний розподіл окремих трансфертів Урядом, неповне використання субвенцій на місцях та повернення невикористаних залишків коштів наприкінці року до державного бюджету.

Держборг

У 2025 році державні запозичення становили 2,4 трлн грн, або 98,9 % плану. Із них:

  • зовнішні - майже 1,9 трлн грн;
  • внутрішні - 581,5 млрд гривень.

Загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 29,5 % і на кінець року досяг 9 трлн 42,7 млрд грн. Уперше в історії цей показник перевищив річний ВВП країни — 101,2 %.

Водночас зросло навантаження на державний бюджет, пов’язане з погашенням та обслуговуванням боргу. У 2025 році ці витрати становили 977,6 млрд грн, або 16 % усіх витрат державного бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
