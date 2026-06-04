Держстат: Середня зарплата в Україні у І кварталі перевищила 28,8 тисяч грн, гендерний розрив — 27%

У першому кварталі 2026 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 28 885 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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При цьому Держстат фіксує збереження суттєвого розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками. Зокрема, середня зарплата чоловіків за перші три місяці року сягнула 33 798 грн, тоді як у жінок цей показник виявився меншим — 24 791 грн.

Таким чином, поточне співвідношення заробітних плат жінок і чоловіків в Україні становить 73%, тобто гендерний розрив в оплаті праці перебуває на рівні 27%.

Найбільша різниця в доходах на користь чоловіків спостерігається у таких секторах економіки:

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — розрив становить 47,1%;

Фінансова та страхова діяльність — 38,7%;

Інформація та телекомунікації — 37,8%;

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 30,6%.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними Держстату, середня зарплата в Україні у квітні 2026 року сягнула 30 515 грн. За місяць вона зросла лише на 159 грн, або 0,5%. На ринку праці також зберігається глибокий дисбаланс — як у регіональному розрізі, так і між різними секторами економічної діяльності.