У першому кварталі 2026 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 28 885 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Держстат: Середня зарплата в Україні у І кварталі перевищила 28,8 тисяч грн, гендерний розрив — 27%
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
При цьому Держстат фіксує збереження суттєвого розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками. Зокрема, середня зарплата чоловіків за перші три місяці року сягнула 33 798 грн, тоді як у жінок цей показник виявився меншим — 24 791 грн.
Таким чином, поточне співвідношення заробітних плат жінок і чоловіків в Україні становить 73%, тобто гендерний розрив в оплаті праці перебуває на рівні 27%.
Найбільша різниця в доходах на користь чоловіків спостерігається у таких секторах економіки:
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — розрив становить 47,1%;
- Фінансова та страхова діяльність — 38,7%;
- Інформація та телекомунікації — 37,8%;
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 30,6%.
Читайте також: Зарплата 100 000 євро: де в Європі після податків залишиться найбільше грошей
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що за даними Держстату, середня зарплата в Україні у квітні 2026 року сягнула 30 515 грн. За місяць вона зросла лише на 159 грн, або 0,5%. На ринку праці також зберігається глибокий дисбаланс — як у регіональному розрізі, так і між різними секторами економічної діяльності.
Коментарі - 1