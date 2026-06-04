Як вибрати надійного девелопера: чому дешевий квадратний метр може виявитися найдорожчим

Купити квартиру в новобудові — це завжди ставка на те, чого ще немає. Фактично, інвестор платить за обіцянку, і далі очікує її виконання. Водночас на ранньому етапі будівництва квартиру можна купити орієнтовно на 30−40% дешевше, ніж після введення будинку в експлуатацію. І такі цифри багатьох інвесторів змушують ризикувати. «Мінфін» вирішив розібратися, як вибрати девелопера для придбання квадратних метрів у будинку, який ще зводиться.

Український ринок нерухомості поступово оживає після стагнації перших років великої війни. За даними Держстату, у 2025 році в Україні ввели в експлуатацію 117,6 тис. квартир та приватних будинків. Для порівняння: у 2023 році їх було 89 тис. Щоправда, порівнюючи із останнім роком до повномасштабного вторгнення, цифра суттєво зменшилась — тоді здали майже 152 тис. квартир та будинків.

Серед чинників, які тиснуть на ринок, — низькі доходи населення, економічні труднощі, подорожчання матеріалів та електроенергії, а також дефіцит робочої сили. Водночас ще один чинник, про який менше говорять, — зміна пріоритетів покупців. Знижується інтерес покупців до нерухомості на «етапі котловану» і водночас зростає частка квартир, які купують на вторинному ринку чи в ЖК, будівництво яких завершується. Це призводить до того, що початкові етапи зведення девелопери мають оплачувати за власний кошт, і якщо великі компанії можуть собі це дозволити, то для менших це стає справжнім викликом.

Зокрема, як відзначають аналітики ГІС Увекон, під час війни частина дрібних девелоперів призупинили будівництво або зіткнулися з фінансовими проблемами. Як наслідок, за декілька років в Україні може виникнути дефіцит житла. Підтверджує таку загрозу і голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов: «Сьогодні в Україні обсяги зданого житла вищі, ніж обсяги нових стартів. Ми стоїмо на порозі дефіциту, особливо в Києві».

З іншого боку, за нинішніх умов девелопери, аби залучити покупців на ранніх етапах, змушені пропонувати максимально вигідні умови. Завдяки цьому вдається підвищити дохідність інвестицій, але важливо дотримуватися низки правил, аби не втратити кошти.

Документи — відразу і без зволікань

Перше, що варто зробити потенційному покупцю, — попросити документи. Надійний девелопер надасть їх без затримок.

Мінімальний пакет, який покупець має право побачити до підписання будь-яких угод: документи на земельну ділянку, містобудівні умови та обмеження, дозвіл на будівництво, експертний звіт, а також правові підстави продавця реалізовувати цей об'єкт.

«Відповідальний девелопер не має причин затримувати документи — він надає їх відразу і без зайвих питань. Простіше кажучи, земля є, дозвіл є, право продавати є. Якщо якийсь із цих документів „у процесі оформлення“ — це вже сигнал. Прозорість — не жест доброї волі, це базова норма роботи», — розповіли «Мінфіну» у KAN Development.

Дозвіл на будівельні роботи засвідчує, що компанія має право будувати конкретний житловий комплекс. Без нього девелопер не може ані будувати, ані продавати, ані рекламувати об'єкт. Із документа можна дізнатися, скільки поверхів передбачено, і якщо квартира планується на 12-му поверсі, а дозвіл виданий на 9, органи контролю можуть змусити знести надбудову. Перевірити наявність дозволу і ліцензії можна самостійно через Реєстр будівельної діяльності на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Там також доступна інформація про цільове призначення землі та сертифікат про відповідність об'єкта. Публічна кадастрова мапа дозволяє додатково звірити дані щодо ділянки.

Ціна, яка не сходиться з логікою

Занадто низька ціна квадратного метра — не завжди перевага, а привід для запитань. Собівартість будівництва в Україні зростає з об'єктивних підстав. Подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів, зростання зарплат у галузі — ці чинники продовжували підштовхувати ціни на первинці вгору протягом 2025 року. Якщо на цьому тлі девелопер пропонує квадратний метр на 20−30% нижче за ринок, логічне запитання — за рахунок чого?

«Ціна — один із найчесніших індикаторів стану девелопера. Якщо квадратний метр пропонують значно нижче за ринок, найчастіша відповідь одна: за рахунок грошей майбутніх покупців. Тобто девелопер фактично використовує нові продажі, як обіговий капітал для поточного будівництва. Це не модель розвитку — це модель ризику», — застерігають фахівці KAN Development.

Акції і знижки самі собою не є тривожним сигналом — це стандартні ринкові інструменти. Але є принципова різниця між маркетинговим інструментом і системним зниженням ціни, яке компенсує відсутність реального фінансування. Підтверджує таку думку і СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник. «Якщо хтось продає дешево, це сигнал, що у нього немає ресурсу. Це підвищує ризик недобудови такого об'єкта», — пояснює він.

Важливо також звертати увагу на особливості фінансування проєкту. Надійний девелопер фінансує кожен об'єкт окремо: гроші від продажу квартир в одному ЖК не йдуть на покриття витрат іншого. «Якщо девелопер залучає гроші ще до початку будівництва і весь процес залежить виключно від темпу нових продажів — інвестиція покупця прив'язана не до бетону, а до кон'юнктури ринку», — наголошують у KAN Development.

Придивіться до будмайданчика

Жоден рекламний буклет не замінить особистого візиту на будівельний майданчик. Для монолітних конструкцій реалістичний темп активного будівництва становить 2−3 поверхи на місяць, для цегляної кладки — орієнтовно 3−4. Але сама собою ця цифра має сенс лише в контексті: скільки поверхів залишилося, який термін здачі задекларовано і чи відповідає поточний прогрес цьому графіку.

«Покупець може самостійно провести просту арифметику: розділити кількість поверхів, що залишилося збудувати, на темп, який він бачить на майданчику, і порівняти з обіцяним терміном. Якщо цифри не сходяться — питання варто поставити прямо», — відзначають у KAN Development.

Про важливість темпів будівництва говорить і експертка з нерухомості Вікторія Берещак. «Ви маєте бачити, що поверхи зростають, а не просто рухаються крани», — наголошує вона.

Завдяки ж сучасним технологіям вам не обов’язково щодня їздити на будівництво, аби перевірити, чи просувається робота. Багато девелоперів транслюють свої роботи онлайн, а тому їх швидкість легко перевірити.

Перевірте репутацію девелопера

Сайт і презентацію можна зробити красивими за тиждень. Репутація ж девелопера будується роками і перевіряється в кризових ситуаціях. Те, як забудовник вів себе під час карантину, на початку повномасштабного вторгнення, в умовах блекаутів, демонструє справжній портрет компанії. Якщо розглядаєте новобудову, девелопер має мати прозору історію, завершені об'єкти і реальне фінансування проєкту.

Найнадійніший спосіб перевірки — поговорити з реальними мешканцями вже зданих об'єктів. Це краще, ніж читати відгуки на сайті девелопера, адже ви не можете бути впевнені, хто насправді їх написав.

«Будь-хто може приїхати до наших реалізованих проєктів — ЖК Файна Таун, Республіка або Tetris Hall, — поговорити з мешканцями і скласти власне враження. Жоден реєстр не замінить живої розмови з людиною, яка вже живе в будинку. І якщо мешканці рекомендують — це надійніший індикатор, ніж будь-яка довідка», — KAN Development.

У програмі «єОселя» акредитовано 114 забудовників та девелоперів, які пропонують житло в 278 будинках на етапі зведення. Акредитація в державній іпотечній програмі — непрямий, але значущий сигнал: банки та держава перевіряють документацію і фінансовий стан девелопера до того, як допускають його до програми.

Водночас варто пам’ятати — якщо ви знаєте назву девелопера і багато разів чули про нього, це ще не гарантія його надійності. В українській історії було чимало випадків падіння гігантів, яскраві приклади — Аркада та Укрбуд. «Гучне ім'я девелопера не гарантує захисту коштів — важливішою стає юридична уважність та вміння перевіряти документи й контрагентів», — говорить партнерка юридичної компанії Magnet Legal Ірина Домітращук.

Якість після здачі

Повноцінно перевірити якість будівництва в процесі зведення об'єктивно складно — так само, як купуючи автомобіль, ви оцінюєте готовий продукт, а не окремо двигун чи електропроводку на конвеєрі. Але інструменти для цього є.

Найпростіший і найнадійніший спосіб — оглянути вже здані об'єкти: фасади, під'їзди, місця загального користування. Стан будинку через два-три роки після здачі розповідає про девелопера більше, ніж будь-яка реклама.

«Найпоширеніша помилка покупців — вибір на основі ціни. Є проста закономірність: задоволення від низької ціни минає в момент підписання, а з якістю, або її відсутністю, людина живе роками. Квартира — це не разова покупка, це середовище життя», — зазначають у KAN Development.

Окремий критерій, на який покупці почали звертати більше уваги, — робота керуючої компанії після заселення. Прибирання, технічне обслуговування, реакція на звернення мешканців. Краще перевірити, як компанія дає раду цим завданням.

Експерти очікують, що цього року нерухомість продемонструє помірне зростання. Прогноз зростання становить від 5% до 20% за рік. За цих умов інвестиції в новобудови можуть принести значний прибуток, але не варто забувати про ризики та ключові правила перевірки девелопера.