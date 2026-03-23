Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
23 березня 2026, 12:56

Будівництво в Україні відновлюється, але до піку ще далеко — дані Держстату

Держстат оприлюднив дані по кількості житла, зданого в 2025 році. В ЛУН проаналізували ці дані та порівняли їх з показниками попередніх років.

Держстат оприлюднив дані по кількості житла, зданого в 2025 році.

Скільки введено житла

За даними Держстату, в минулому році в Україні було введено в експлуатацію 117,6 тис. одиниць житла — як приватних будинків, так і квартир в багатоквартирних будинках.

Цей обсяг виявився на 0,7% меншим, ніж у 2024 році, коли забудовники здали в експлуатацію 118,5 тис. квартир та будинків. І на 22,5% нижчим, ніж у «піковому» 2021 році, коли в експлуатацію здали 151,7 тис. одиниць житла.

Проте якщо порівнювати обсяги введеного минулоріч житла з показниками «середніх» 2019 та 2020 років, то побачимо, що 2025 рік на їх фоні виглядає цілком пристойно. Торік здали лише на 6,5% одиниць житла менше, ніж в «доковідному» 2019 році (126 тис.) та на 22% більше, ніж в розпал пандемії (96,5 тис.).

Тобто якщо проаналізувати загальні щорічні обсяги зданого в Україні житла в глибокій ретроспективі, можемо говорити про те, що обсяги завершених будівельних робіт стабілізувалися після падіння 2022 року.

  • 2019 рік: 125 тис. 986 квартир
  • 2020 рік: 96 тис. 504 квартири
  • 2021 рік: 151 тис.720 квартир
  • 2022 рік: 92 тис. 593 квартири
  • 2023 рік: 89 тис. 255 квартир
  • 2024 рік: 118 тис. 452 квартири
  • 2025 рік: 117 тис. 578 квартир

Ринок повертає «класичну структуру»

Період перед будівельним бумом 2021 року та наступною воєнною кризою був часом «класичної» пропорції. В 2019 та 2020 роках співвідношення квартир в багатоквартирних та одноквартирних будинках коливалось на рівні 70/30 на користь багатоповерхівок.

Зокрема в 2019 році співвідношення становило 70% (88,2 тис.) — квартири у багатоповерхівках, а 30% (37,7 тис.) — одноквартирні будинки. У пандемійний 2020 рік, попри загальне зниження обсягів готового житла, співвідношення залишилось тим самим: 71% (68,8 тис.) — висотки та 29% (27,6 тис) — приватні будинки.

Піковий 2021 рік сьогодні виглядає як аномалія — частка квартир у багатоповерхівках підскочила до рекордних 81% (123,4 тис. одиниць). Приватний сектор при цьому стиснувся до 19%.

Але станом на сьогодні українське будівництво фактично повернулося до класичної структури. Так, у 2024 році частка багатоповерхівок знову повернулася до позначки 70% (82,8 тис. квартир), віддавши 30% (35,7 тис. квартир) приватному сектору. У 2025 році тренд на «приватність» лише підсилився: частка індивідуальних будинків зросла до 31,5% (37,1 тис. одиниць).

«Зростання в 2025 році частки приватних будинків — це не випадковість, а тренд, продиктований війною. Українці все частіше обирають автономність, яку дає власний будинок», — зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.

Де минулого року будували найбільше

За кількістю зданих квартир у багатоквартирних будинках лідирує Київ — у 2025 році тут ввели в експлуатацію майже 18 тис. квартир. Друге місце посіла Київська область (13,1 тис. квартир), третє — Одеська область (11,3 тис. квартир). До десятки регіонів-лідерів також увійшли Львівська, Вінницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька, Дніпропетровська та Волинська області.

А ось приватних будинків найбільше торік здали в експлуатацію в Київській області — 9,5 тис. На другому місці — Львівська область (3,6 тис.), а на третьому — Волинська (2,6 тис.). До ТОП-10 регіонів з найактивнішим приватним будівництвом також увійшли Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Вінницька, Чернівецька, Одеська та Дніпропетровська області.

Що означають всі ці числа?

Дані Держстату про завершення будівництва можуть свідчити про те, що ринок майже оговтався після падіння 2022−2023 років. Кількість щорічно зданих квартир стабілізується та виходить на рівень «допандемійних» часів. Більше того, структура ринку теж повертається до традиційної, коли 70% нових квартир забезпечують багатоквартирні будинки, а 30% — приватні.

Проте зміни на ринку у порівнянні з «доковідними часами» все ж таки є — вони криються не в кількості, а в якості ринку. Нинішнє збільшення обсягів одноквартирних будинків — це не стільки результат зусиль індивідуальних забудовників, скільки експансія девелоперів у сегмент одноквартирної забудови. Професійні гравці, які раніше будували виключно багатоквартирні ЖК, все частіше концентруються на форматі котеджних містечок та таунхаусів.

«Зараз в Києві та передмістях з розвинутою інфраструктурою на продаж є 15 тис. будинків. Тож від ізольованих хат в селі та „маєтків олігархів за парканом“ ринок еволюціонує до стану, коли приватний будинок може бути раціональною альтернативою квартирі в місті», — констатує Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
torn
torn
23 березня 2026, 15:00
#
Данная статистика госстата попахивает туфтой, как и вся его статистика впрочем.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами