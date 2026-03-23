Будівництво в Україні відновлюється, але до піку ще далеко — дані Держстату

Держстат оприлюднив дані по кількості житла, зданого в 2025 році. В ЛУН проаналізували ці дані та порівняли їх з показниками попередніх років.

Скільки введено житла

За даними Держстату, в минулому році в Україні було введено в експлуатацію 117,6 тис. одиниць житла — як приватних будинків, так і квартир в багатоквартирних будинках.

Цей обсяг виявився на 0,7% меншим, ніж у 2024 році, коли забудовники здали в експлуатацію 118,5 тис. квартир та будинків. І на 22,5% нижчим, ніж у «піковому» 2021 році, коли в експлуатацію здали 151,7 тис. одиниць житла.

Проте якщо порівнювати обсяги введеного минулоріч житла з показниками «середніх» 2019 та 2020 років, то побачимо, що 2025 рік на їх фоні виглядає цілком пристойно. Торік здали лише на 6,5% одиниць житла менше, ніж в «доковідному» 2019 році (126 тис.) та на 22% більше, ніж в розпал пандемії (96,5 тис.).

Тобто якщо проаналізувати загальні щорічні обсяги зданого в Україні житла в глибокій ретроспективі, можемо говорити про те, що обсяги завершених будівельних робіт стабілізувалися після падіння 2022 року.

2019 рік: 125 тис. 986 квартир

2020 рік: 96 тис. 504 квартири

2021 рік: 151 тис.720 квартир

2022 рік: 92 тис. 593 квартири

2023 рік: 89 тис. 255 квартир

2024 рік: 118 тис. 452 квартири

2025 рік: 117 тис. 578 квартир

Ринок повертає «класичну структуру»

Період перед будівельним бумом 2021 року та наступною воєнною кризою був часом «класичної» пропорції. В 2019 та 2020 роках співвідношення квартир в багатоквартирних та одноквартирних будинках коливалось на рівні 70/30 на користь багатоповерхівок.

Зокрема в 2019 році співвідношення становило 70% (88,2 тис.) — квартири у багатоповерхівках, а 30% (37,7 тис.) — одноквартирні будинки. У пандемійний 2020 рік, попри загальне зниження обсягів готового житла, співвідношення залишилось тим самим: 71% (68,8 тис.) — висотки та 29% (27,6 тис) — приватні будинки.

Піковий 2021 рік сьогодні виглядає як аномалія — частка квартир у багатоповерхівках підскочила до рекордних 81% (123,4 тис. одиниць). Приватний сектор при цьому стиснувся до 19%.

Але станом на сьогодні українське будівництво фактично повернулося до класичної структури. Так, у 2024 році частка багатоповерхівок знову повернулася до позначки 70% (82,8 тис. квартир), віддавши 30% (35,7 тис. квартир) приватному сектору. У 2025 році тренд на «приватність» лише підсилився: частка індивідуальних будинків зросла до 31,5% (37,1 тис. одиниць).

«Зростання в 2025 році частки приватних будинків — це не випадковість, а тренд, продиктований війною. Українці все частіше обирають автономність, яку дає власний будинок», — зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.

Де минулого року будували найбільше

За кількістю зданих квартир у багатоквартирних будинках лідирує Київ — у 2025 році тут ввели в експлуатацію майже 18 тис. квартир. Друге місце посіла Київська область (13,1 тис. квартир), третє — Одеська область (11,3 тис. квартир). До десятки регіонів-лідерів також увійшли Львівська, Вінницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька, Дніпропетровська та Волинська області.

А ось приватних будинків найбільше торік здали в експлуатацію в Київській області — 9,5 тис. На другому місці — Львівська область (3,6 тис.), а на третьому — Волинська (2,6 тис.). До ТОП-10 регіонів з найактивнішим приватним будівництвом також увійшли Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Вінницька, Чернівецька, Одеська та Дніпропетровська області.

Що означають всі ці числа?

Дані Держстату про завершення будівництва можуть свідчити про те, що ринок майже оговтався після падіння 2022−2023 років. Кількість щорічно зданих квартир стабілізується та виходить на рівень «допандемійних» часів. Більше того, структура ринку теж повертається до традиційної, коли 70% нових квартир забезпечують багатоквартирні будинки, а 30% — приватні.

Проте зміни на ринку у порівнянні з «доковідними часами» все ж таки є — вони криються не в кількості, а в якості ринку. Нинішнє збільшення обсягів одноквартирних будинків — це не стільки результат зусиль індивідуальних забудовників, скільки експансія девелоперів у сегмент одноквартирної забудови. Професійні гравці, які раніше будували виключно багатоквартирні ЖК, все частіше концентруються на форматі котеджних містечок та таунхаусів.

«Зараз в Києві та передмістях з розвинутою інфраструктурою на продаж є 15 тис. будинків. Тож від ізольованих хат в селі та „маєтків олігархів за парканом“ ринок еволюціонує до стану, коли приватний будинок може бути раціональною альтернативою квартирі в місті», — констатує Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.