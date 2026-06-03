Золото дешевшає через очікування високих ставок та інфляційні ризики війни

У середу, 3 червня, ціни на золото знизилися на тлі очікувань, що інфляційний тиск, посилений війною на Близькому Сході, змусить центральні банки довше утримувати відсоткові ставки на високому рівні. Водночас інвестори стежать за розвитком подій у регіоні та очікують нових економічних даних, повідомляє Reuters.

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Ціни на золото та інші дорогоцінні метали

Станом на 15:40 ціна на спотове золото знизилася на 0,7% до $4 452,09 за тройську унцію. Американські ф'ючерси на золото просіли на 0,9% до $4 480,50.

Щодо інших дорогоцінних металів:

спотове срібло впало в ціні на 1,5% до $73,98 за тройську унцію,

платина втратила 1,4%, опустившись до $1 908,95,

паладій подешевшав на 2,3% до $1 337,75.

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Бойові дії в районі Перської затоки спалахнули з новою силою: іранські атаки на Кувейт призвели до пошкодження аеропорту та поранення десятків людей, тоді як військові США завдали ударів поблизу Ормузької протоки. При цьому дипломатичні зусилля щодо припинення війни поки що не демонструють жодного прогресу.

«Динаміка золота зараз значною мірою визначається загостренням напруженості між Сполученими Штатами та Іраном», — зазначив Девід Мегер, директор із торгівлі металами компанії High Ridge Futures.

За його словами, у міру поглиблення конфлікту зростання цін на енергоносії, як очікується, підштовхне інфляційні очікування. Це може призвести до підвищення відсоткових ставок, що ще більше зміцнить долар і створить додатковий тиск на золото в бік зниження.

Хоча дорогоцінний метал традиційно вважається інструментом захисту від інфляції, він втрачає свою привабливість в умовах високих відсоткових ставок, оскільки сам по собі не приносить відсоткового доходу (на відміну від облігацій чи депозитів).

На цьому тлі ціни на нафту зросли, а індекс долара США (DXY) продемонстрував зростання третю сесію поспіль. Зміцнення американської валюти робить метали, що торгуються в доларах, дорожчими для утримувачів інших валют.

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У вівторок, 2 червня, новий голова Федеральної резервної системи Кевін Ворш у своїй вступній промові з нагоди початку чотирирічного терміну пообіцяв дотримуватися «найкращих традицій ФРС», але водночас анонсував широкий перегляд підходів регулятора.

Своєю чергою президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак заявила, що американському центробанку, можливо, доведеться незабаром підвищити ставки, якщо і без того високий інфляційний тиск продовжуватиме зростати.

Також ринок завмер в очікуванні травневих даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США (Nonfarm Payrolls), які вийдуть у п'ятницю і дозволять оцінити подальший курс монетарної політики ФРС.

Нагадаємо, що попередній звіт від аналітичного агентства ADP вже показав: кількість робочих місць у приватному секторі США в травні зросла суттєвіше, ніж прогнозували аналітики.