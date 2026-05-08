8 травня 2026, 8:34

Торговий суд США визнав частину мит Трампа незаконними, але не заблокував їх повністю

Американський суд з міжнародної торгівлі завдав нового удару по тарифній політиці президента США Дональда Трампа, визнавши, що запроваджені ним тимчасові глобальні мита у розмірі 10% не мають достатніх юридичних підстав відповідно до торговельного законодавства 1970-х років. Про це повідомляє Reuters.

Втім, суд постановив заблокувати дію мит лише для двох приватних імпортерів і штату Вашингтон. Для решти імпортерів мита залишаться чинними щонайменше до завершення апеляційного процесу з боку адміністрації Трампа. Очікується, що ці мита мають спливти у липні.

Суд ухвалив рішення з перевагою в один голос — 2 проти 1. Судді дійшли висновку, що адміністрація Трампа помилково використала розділ 122 Закону про торгівлю 1974 року для введення мит. Один із суддів при цьому зазначив, що остаточно визнавати перемогу позивачів поки що зарано.

Рішення стало черговою юридичною невдачею для глобальної тарифної стратегії Трампа. Воно також з’явилося менш ніж за тиждень до запланованих переговорів американського президента з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Затяжна юридична боротьба

Судовий процес може перерости у нову затяжну юридичну боротьбу через можливе повернення мільярдів доларів митних зборів. Це сталося лише через три місяці після того, як Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита Трампа, введені на підставі закону про надзвичайні економічні повноваження.

Сам Трамп різко розкритикував рішення суду, звинувативши у ньому «двох радикальних лівих суддів».

Попри це, адміністрація США планує відновити масштабні мита проти ключових торговельних партнерів, використовуючи інший механізм — розділ 301 Закону про торгівлю 1974 року, який стосується недобросовісних торговельних практик. Наразі три відповідні розслідування мають завершитися у липні.

Суд також відмовився вводити універсальну заборону на мита для всіх імпортерів, відхиливши позов групи з 24 штатів, більшість з яких контролюються демократами. Судді дійшли висновку, що ці штати не мають достатніх юридичних підстав вимагати такого рішення.

Перемога двух компаній

Водночас суд погодився із доводами двох малих компаній — виробника іграшок Basic Fun! та імпортера спецій Burlap & Barrel. Вони заявляли, що нові тарифи були спробою обійти попереднє рішення Верховного суду щодо мит Трампа.

Після того рішення Трамп звернувся до розділу 122 закону, який дозволяє вводити мита до 15% строком до 150 днів для боротьби із серйозним дефіцитом платіжного балансу або загрозою різкого падіння долара.

Однак суд постановив, що цей механізм не підходить для вирішення торговельних дефіцитів, на які посилалася адміністрація США.

Гендиректор Basic Fun! Джей Форман назвав рішення важливою перемогою для американських компаній, які залежать від глобального виробництва.

Частина економістів також скептично ставилася до аргументів Білого дому. Колишня перша заступниця директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат раніше заявляла, що США не перебувають у кризі платіжного балансу, яка могла б виправдати такі заходи.

Колишній високопосадовець Міністерства торгівлі США Раян Майєрус вважає, що адміністрація Трампа оскаржить рішення суду, але водночас продовжить стягувати більшість 10-відсоткових мит щонайменше до 24 липня.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
