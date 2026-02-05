Український ВВП у 2026 році зросте на 2,1% — ІЕД

Зростання ВВП України у 2026 році становитиме 2,1%, а не 2,8%, як прогнозувалося раніше. У 2027 році економічне зростання може прискоритися до 2,6%, однак навіть за такого сценарію реальний ВВП залишатиметься приблизно на 17% нижчим за довоєнний рівень. Причина — тривалий руйнівний вплив повномасштабної війни росії проти України. Такий прогноз оприлюднили Berlin Economics та Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у межах проєкту German Economic Team (GET).

Основні макропрогнози

За оцінками експертів, реальне зростання ВВП України у 2025 році становило 1,9% - трохи менше, ніж очікувані 2%. Надалі очікується поступове прискорення економіки:

2026 рік: зростання на 2,1%.

2027 рік: зростання на 2,6% за умови зниження інтенсивності бойових дій із середини року.

«Економічний розвиток продовжує залежати від інтенсивності війни, пошкоджень інфраструктури та обсягів міжнародної допомоги», — зазначають автори звіту.

Драйвери зростання та ключові виклики

Основним рушієм зростання залишається приватне споживання, що підтримується збільшенням реальних заробітних плат на тлі дефіциту робочої сили.

«Заробітна плата продовжує зростати через дефіцит на ринку праці, а також частково внаслідок детінізації, оскільки компанії збільшують офіційні виплати, щоб мати право на бронювання співробітників», — зазначено у звіті.

Інвестиційна активність також посилюється. У 2026 році накопичення основного капіталу зросте на 9,4% після 17,7% у 2025 році, переважно в оборонний сектор.

Інфляція та зовнішня торгівля

Після піку інфляції на рівні 15,9% у травні 2025 року її середньорічний показник сповільниться до 6,1% у 2026 році та увійде до цільового діапазону (5,7%) у 2027-му. Стримувальним чинником стануть нижчі ціни на нафту, однак цей ефект може частково нівелювати очікуване підвищення тарифів на опалення, електроенергію та природний газ.

Дефіцит поточного рахунку у 2026 році різко зросте до $47,3 млрд, або 20,8% ВВП. Це пов’язано зі слабкою динамікою експорту та стабільно високим попитом на імпорт, зокрема енергетичного обладнання й продукції оборонного призначення.

Галузевий зріз

У сільському господарстві очікується зростання врожаїв у межах середньострокового тренду, а тваринництво поступово відновлюватиметься.

Промисловість отримуватиме підтримку з боку внутрішнього попиту, диверсифікація експорту та стабільних оборонних контрактів, що забезпечать помірне зростання у 2026 та 2027 роках.

В енергетиці наслідки пошкоджень інфраструктури й витрати на ремонти залишатимуться значними. Водночас використання генераторів і розвиток розподіленої генерації підтримуватимуть поточну стійкість енергосистеми.

Поступове відновлення споживчого попиту та диверсифікація експорту сприятимуть зростанню внутрішньої торгівлі. Транспортний сектор почне відновлюватися після спаду у 2025 році завдяки збільшенню внутрішніх і зовнішніх перевезень.

Державні фінанси та міжнародна допомога

Фіскальна ситуація залишається напруженою. Буфер ERA буде достатнім лише для покриття потреб бюджету в I кварталі 2026 року. Сукупний бюджетний дефіцит у 2026−2027 роках може сягнути $91 млрд. Якщо фінансування ЄС обліковуватиметься як кредит, державний борг у 2026 році перевищить 100%.

Україна й надалі критично залежатиме від зовнішньої підтримки. Очікується запуск нової чотирирічної програми МВФ обсягом $8,1 млрд, а також фінансування в межах механізмів ERA та Ukraine Facility.

Ризики

Прогноз супроводжується високою невизначеністю. До ключових ризиків належать подальші руйнування інфраструктури та енергетичної системи внаслідок російських атак, затримки міжнародної фінансової допомоги, пошкодження потужностей для експорту зерна, збої в морській логістиці та поглиблення дефіциту робочої сили через міграцію й мобілізацію.

Позитивний сценарій можливий у разі швидшої деокупації територій, покращенню безпекової ситуації та запуску масштабних програм відбудови.