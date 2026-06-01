Головне за понеділок: Гривня в світовому антирейтингу та рекорд глобального багатства
Гривня увійшла до світового антирейтингу валют за п’ять місяців 2026 року
Українська гривня опинилася на 11-му місці у світовому антирейтингу валют за підсумками перших п’яти місяців 2026 року. За цей період національна валюта послабилася на 4,68%.
Держбюджет-2025: вперше за чотири роки не виконано план доходів, а держборг уперше в історії перевищив річний ВВП
Минулоріч обсяг державного бюджету України досяг значних показників: доходи — 3,8 трлн грн, видатки — 5,4 трлн грн. Однак, план доходів — вперше за чотири роки виконати не вдалося. Про це йдеться у Висновках Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
Кабмін перезапускає Держпраці: що зміниться у повноваженнях служби
Кабмін ухвалив постанову, яка запускає реформу Державної служби з питань праці. Про це повідомляє 1 червня пресслужба Мінекономіки.
Глобальне багатство оновило рекорд: де тепер зберігають кошти багатії
Згідно з останнім звітом Boston Consulting Group про глобальне багатство, світове фінансове багатство зросло на 10,7% до рекордних $333 трильйонів, що є найшвидшим зростанням з 2021 року.
Toyota вперше за понад 20 років втратила статус найдорожчої компанії Японії
Автовиробник Toyota Motor втратив статус найдорожчої компанії Японії. Станом на 1 червня за ринковою капіталізацією його випередив технологічний холдинг SoftBank Group.
Названо 10 країн, що контролюють світову торгівлю
Китай та США знаходяться в центрі світових торговельних потоків, домінуючи як у купівлі, так і в продажу товарів у всьому світі. Разом з Німеччиною на них припадає величезна частка світової торгівлі товарами.
Коментарі