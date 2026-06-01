До закриття міжбанку в понеділок, 1 червня, курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та у продажу, євро обвалилося на 19 копійок у купівлі та у продажу.
1 червня 2026, 17:38
Євро на міжбанку обвалилося майже на 20 копійок
|
Відкриття 1 червня
|
Закриття 1 червня
|
Зміни
|
44,27/44,30
|
44,30/44,33
|
3/3
|
51,64/51,65
|
51,45/51,47
|
19/19
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,02−44,47 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,91 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,20−44,26, євро — 51,60−51,75 грн.
Джерело: Мінфін
