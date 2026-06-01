Національний банк України встановив на 2 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3023 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.
1 червня 2026, 17:00
НБУ встановив курс валют на вівторок: долар оновив історичний максимум
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,30 грн. Це на 4 копійки більше, ніж і у понеділок (44,26 грн).
Попередній історичний максимум долара був встановлений 28 травня — 44,29 грн.
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,59 грн, що на 4 копійки більше, ніж у понеділок (51,55 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
