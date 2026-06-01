Кабмін перезапускає Держпраці: що зміниться у повноваженнях служби

Кабмін ухвалив постанову, яка запускає реформу Державної служби з питань праці. Про це повідомляє 1 червня пресслужба Мінекономіки.

Що пропонує документ

Документ оновлює повноваження Держпраці, усуває дублювання функцій з іншими органами влади, посилює контроль у соціально важливих сферах та створює основу для цифровізації послуг і подальших змін у роботі служби.

Реформа передбачає три основні напрями:

Перший — впорядкування повноважень служби. Зокрема, Держпраці більше не виконуватиме окремі функції, пов’язані з об'єктами підвищеної небезпеки, ринком природного газу, контролем реклами послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.

Другий напрям стосується оптимізації адміністративних процедур. Йдеться про перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, зокрема у сферах поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, оцінки умов праці, технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки та експертизи виробничих технологій.

Третій напрям передбачає посилення соціально важливих функцій служби. Держпраці отримає додаткові повноваження щодо контролю за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю, оцінювання підприємств для отримання державної підтримки та участі у механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення безпечних і доступних робочих місць.

У Мінекономіки наголошують, що реформа Держпраці має зробити роботу служби більш прозорою, ефективною та орієнтованою на працівників і роботодавців.

За словами заступниці міністра Дарії Марчак, перший крок передбачає усунення дублювання функцій і посилення напрямів державного нагляду та захисту трудових прав.