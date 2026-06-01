Кабмін ухвалив постанову, яка запускає реформу Державної служби з питань праці. Про це повідомляє 1 червня пресслужба Мінекономіки.
Кабмін перезапускає Держпраці: що зміниться у повноваженнях служби
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що пропонує документ
Документ оновлює повноваження Держпраці, усуває дублювання функцій з іншими органами влади, посилює контроль у соціально важливих сферах та створює основу для цифровізації послуг і подальших змін у роботі служби.
Реформа передбачає три основні напрями:
-
Перший — впорядкування повноважень служби. Зокрема, Держпраці більше не виконуватиме окремі функції, пов’язані з об'єктами підвищеної небезпеки, ринком природного газу, контролем реклами послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.
-
Другий напрям стосується оптимізації адміністративних процедур. Йдеться про перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, зокрема у сферах поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, оцінки умов праці, технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки та експертизи виробничих технологій.
-
Третій напрям передбачає посилення соціально важливих функцій служби. Держпраці отримає додаткові повноваження щодо контролю за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю, оцінювання підприємств для отримання державної підтримки та участі у механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення безпечних і доступних робочих місць.
У Мінекономіки наголошують, що реформа Держпраці має зробити роботу служби більш прозорою, ефективною та орієнтованою на працівників і роботодавців.
За словами заступниці міністра Дарії Марчак, перший крок передбачає усунення дублювання функцій і посилення напрямів державного нагляду та захисту трудових прав.
Коментарі - 1