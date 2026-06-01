Кабмін перезапускає Держпраці: що зміниться у повноваженнях служби

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 червня 2026, 13:44

Кабмін перезапускає Держпраці: що зміниться у повноваженнях служби

Кабмін ухвалив постанову, яка запускає реформу Державної служби з питань праці. Про це повідомляє 1 червня пресслужба Мінекономіки.

Кабмін ухвалив постанову, яка запускає реформу Державної служби з питань праці.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що пропонує документ

Документ оновлює повноваження Держпраці, усуває дублювання функцій з іншими органами влади, посилює контроль у соціально важливих сферах та створює основу для цифровізації послуг і подальших змін у роботі служби.

Реформа передбачає три основні напрями:

  • Перший — впорядкування повноважень служби. Зокрема, Держпраці більше не виконуватиме окремі функції, пов’язані з об'єктами підвищеної небезпеки, ринком природного газу, контролем реклами послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.

  • Другий напрям стосується оптимізації адміністративних процедур. Йдеться про перегляд або скасування низки експертиз і технічних процедур, зокрема у сферах поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, оцінки умов праці, технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки та експертизи виробничих технологій.

  • Третій напрям передбачає посилення соціально важливих функцій служби. Держпраці отримає додаткові повноваження щодо контролю за виконанням квот працевлаштування осіб з інвалідністю, оцінювання підприємств для отримання державної підтримки та участі у механізмах компенсації роботодавцям витрат на створення безпечних і доступних робочих місць.

У Мінекономіки наголошують, що реформа Держпраці має зробити роботу служби більш прозорою, ефективною та орієнтованою на працівників і роботодавців.

За словами заступниці міністра Дарії Марчак, перший крок передбачає усунення дублювання функцій і посилення напрямів державного нагляду та захисту трудових прав.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Vadimra
Vadimra
1 червня 2026, 15:46
#
Лучше бы этих кишкомотов -вымогателей сократили. А на сэкономленные деньги купили бы снарядов, чтобы убить больше кацапских оккупантов
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами