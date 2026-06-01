Названо 10 країн, що контролюють світову торгівлю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 червня 2026, 11:27

Названо 10 країн, що контролюють світову торгівлю

Китай та США знаходяться в центрі світових торговельних потоків, домінуючи як у купівлі, так і в продажу товарів у всьому світі. Разом з Німеччиною на них припадає величезна частка світової торгівлі товарами. Про це йдеться в інфографіці Visualcapitalist.

Ця візуалізація ранжує найбільших світових імпортерів та експортерів за вартістю торгівлі товарами у 2025 році, використовуючи дані Світової організації торгівлі .

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

США лідирують у світовому імпорті

Сполучені Штати були найбільшим імпортером у світі у 2025 році, імпортувавши товарів на суму 3,5 трильйона доларів.

Країна залишається основним рушієм світового споживчого попиту, імпортуючи величезні обсяги електроніки, транспортних засобів, машин, одягу та промислових товарів від торговельних партнерів з усього світу.

Китай посів друге місце з імпортом у 2,6 трильйона доларів, а Німеччина — у 1,5 трильйона доларів.

Китай залишається лідером експорту

Китай посів перше місце у світі як експортер товарів, відвантаживши їх у 2025 році на суму 3,8 трильйона доларів .

Експортне домінування Китаю зумовлене його величезною виробничою базою, яка постачає все — від побутової електроніки до промислового обладнання — на ринки по всьому світу.

Сполучені Штати посіли друге місце з експортом у 2,2 трильйона доларів, а Німеччина — третє з 1,8 трильйона доларів.

Багато провідних світових експортерів також є одними з найбільших імпортерів. Сучасні ланцюги поставок залежать від країн, які імпортують сировину, компоненти та проміжні товари, перш ніж експортувати готову продукцію на світові ринки.

Торговельні центри відіграють надзвичайно важливу роль

Менші економіки, такі як Нідерланди та Гонконг, посіли високі місця як у списках імпорту, так і експорту.

Нідерланди виграють від своєї ролі як воріт до Європи, що підтримується великими портами та логістичною інфраструктурою.

Гонконг залишається тісно пов'язаним з материковим Китаєм, туди спрямовується понад 40% його експорту.

Об'єднані Арабські Емірати також виділялися, посівши дев'яте місце серед експортерів з експортом товарів у розмірі 707 мільярдів доларів. Їхнє становище відображає їхню роль як експортера енергоносіїв, так і регіонального торгового центру, що з'єднує Азію, Європу та Африку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
gorobezus
gorobezus
1 червня 2026, 11:44
#
Лучше бы на душу населения бы посчитали, было бы гораздо интересней
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає koscheenko и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами