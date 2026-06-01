Названо 10 країн, що контролюють світову торгівлю

Китай та США знаходяться в центрі світових торговельних потоків, домінуючи як у купівлі, так і в продажу товарів у всьому світі. Разом з Німеччиною на них припадає величезна частка світової торгівлі товарами. Про це йдеться в інфографіці Visualcapitalist.

США лідирують у світовому імпорті

Сполучені Штати були найбільшим імпортером у світі у 2025 році, імпортувавши товарів на суму 3,5 трильйона доларів.

Країна залишається основним рушієм світового споживчого попиту, імпортуючи величезні обсяги електроніки, транспортних засобів, машин, одягу та промислових товарів від торговельних партнерів з усього світу.

Китай посів друге місце з імпортом у 2,6 трильйона доларів, а Німеччина — у 1,5 трильйона доларів.

Китай залишається лідером експорту

Китай посів перше місце у світі як експортер товарів, відвантаживши їх у 2025 році на суму 3,8 трильйона доларів .

Експортне домінування Китаю зумовлене його величезною виробничою базою, яка постачає все — від побутової електроніки до промислового обладнання — на ринки по всьому світу.

Сполучені Штати посіли друге місце з експортом у 2,2 трильйона доларів, а Німеччина — третє з 1,8 трильйона доларів.

Багато провідних світових експортерів також є одними з найбільших імпортерів. Сучасні ланцюги поставок залежать від країн, які імпортують сировину, компоненти та проміжні товари, перш ніж експортувати готову продукцію на світові ринки.

Торговельні центри відіграють надзвичайно важливу роль

Менші економіки, такі як Нідерланди та Гонконг, посіли високі місця як у списках імпорту, так і експорту.

Нідерланди виграють від своєї ролі як воріт до Європи, що підтримується великими портами та логістичною інфраструктурою.

Гонконг залишається тісно пов'язаним з материковим Китаєм, туди спрямовується понад 40% його експорту.

Об'єднані Арабські Емірати також виділялися, посівши дев'яте місце серед експортерів з експортом товарів у розмірі 707 мільярдів доларів. Їхнє становище відображає їхню роль як експортера енергоносіїв, так і регіонального торгового центру, що з'єднує Азію, Європу та Африку.