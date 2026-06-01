Глобальне багатство оновило рекорд: де тепер зберігають кошти багатії

Згідно з останнім звітом Boston Consulting Group про глобальне багатство, світове фінансове багатство зросло на 10,7% до рекордних $333 трильйонів, що є найшвидшим зростанням з 2021 року, пише Euronews.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто утримує основну частину коштів

Північна Америка та Західна Європа досі утримують основну частину цих грошей, а визначальною подією року стало змагання за статус між двома усталеними центрами: Гонконг обійшов Швейцарію як найбільший у світі центр транскордонного бронювання, кожен з яких має близько $2,9 трильйона міжнародних активів.

Однак, найшвидше зростаючими джерелами нового багатства вже не є Нью-Йорк, Лондон чи Цюрих. Вони все частіше зустрічаються в Мумбаї, Джакарті, Ер-Ріяді, Хошиміні та Сан-Паулу.

За даними BCG, ринки, що розвиваються, включаючи Китай, мають намір створити приблизно $12 трильйонів додаткового фінансового багатства до 2030 року.

Прогнозується, що сегмент заможних і вищих за рівень життя — домогосподарства, що володіють фінансовими активами вартістю понад 250 000 доларів США — зростатиме приблизно на 8% щорічно, створюючи понад один мільйон нових доларових мільйонерів до кінця десятиліття.

Нова географія багатства

На відміну від попередніх бумів багатства, цей не обмежується однією країною чи регіоном.

Очікується, що на Індію припадатиме найбільша частка нового створення багатства, додавши понад $2 трильйони до 2030 року. Прогнозується, що Бразилія генеруватиме приблизно $1 трильйон, а Мексика може додати ще $600 мільярдів.

Однак ця історія виходить далеко за межі найбільших економік.

В'єтнам, Індонезія, Саудівська Аравія та кілька країн Перської затоки генерують багатство темпами, які не поступаються багатьом розвиненим країнам або навіть перевищують їх. Цю тенденцію робить примітною не лише її масштаб, а й її широта охоплення.

Багатії світу більше не створюються переважно в кількох західних фінансових центрах. Нові статки одночасно з'являються в Південній Азії, Південно-Східній Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході.

Для інвесторів, приватних банків та брендів класу люкс це має просте значення: майбутні клієнти все частіше будуть приходити з місць, які історично знаходилися поза межами традиційних центрів світових фінансів.

Зростання числа надбагатих

Звіт Knight Frank про багатство за 2026 рік дає уявлення про те, як швидко відбуваються зміни на самому верху драбини багатства.

Чисельність надбагатих осіб в Індії — тих, чиї активи перевищують $30 мільйонів — зросла на 63% між 2021 і 2026 роками, і, за прогнозами, до 2031 року перевищить 25 000.

Консалтингова компанія описує Індію як економіку, що розвивається від підприємницького динамізму до ринку, що підтримується глибшими фондами капіталу, більш складними фінансовими ринками та зростаючим класом глобально пов'язаних засновників та інвесторів.

Однак Індія не є найшвидше зростаючим ринком.

Прогнозується, що протягом наступних п'яти років в Індонезії спостерігатиметься найсильніше зростання кількості надзвичайно заможних людей у ​​світі — 82%. За прогнозами, Саудівська Аравія та Польща зростуть більш ніж на 60%, тоді як у В'єтнамі очікується зростання, яке наблизиться до 60%.

Регіон Перської затоки стає дедалі важливішим центром багатства сам по собі.

Частка Близького Сходу у світовому надбагатому населенні зросла з 2,4% до 3,1% за останні п'ять років, тоді як, за прогнозами, Саудівська Аравія зафіксує найшвидше зростання кількості мільярдерів у світі до 2031 року.

Зокрема, мільярдери розсіюються. Азіатсько-Тихоокеанський регіон зараз приймає більше людей, ніж будь-який інший, випереджаючи Північну Америку, що є тихим переломом старої ієрархії.

Для Knight Frank зміна поколінь є частиною привабливості.

Молоді багатії Азії, каже Крістін Лі, керівник відділу досліджень компанії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, «більше чутливі до інновацій, технологій та демографії», і це визначає, куди вони інвестують.

Мумбаї показує, як виглядає бум

Мало які міста ілюструють трансформацію краще, ніж Мумбаї.

Knight Frank описує фінансову столицю Індії як «внутрішнього гіганта», зростання якого зумовлене переважно внутрішнім багатством, а не іноземним капіталом.

Ціни на елітну житлову нерухомість зросли на 8,7% у 2025 році, чому сприяло зростання економіки майже на 40% за останні п'ять років. Попит на елітне житло зріс, і протягом року було зареєстровано десятки угод на суму понад 5 мільйонів доларів.

На відміну від багатьох світових ринків елітної нерухомості, бум Мумбаї підживлюється місцевими підприємцями, засновниками технологічних компаній, промисловцями та інвесторами.

«Мумбаї має величезний потенціал зростання», — сказала Анкіта Суд, національний директор з досліджень Knight Frank India, вказуючи на стабільне зростання продажів суперпреміум-класу.

Місто дедалі більше нагадує те, що представляли собою Нью-Йорк, Лондон і Гонконг на попередніх етапах створення багатства: магніт для внутрішнього капіталу та амбіцій.

Питання на наступне десятиліття

Цифри вказують на один напрямок: центр ваги у створенні глобального багатства зміщується з ринків, які його давно визначали.

Однак, чи стане це довгостроковим перерозподілом світового багатства, залишається невідомим.

Геополітична напруженість, фрагментація торгівлі, енергетичні потрясіння та зростаюча політична реакція на концентрацію багатства можуть змінити траєкторію розвитку.

Конфлікт на Близькому Сході вже нагадав інвесторам, як швидко можуть змінюватися економічні припущення.

Однак, поки що тенденція безпомилкова.

Найбагатші країни світу можуть досі тримати більшу частину сьогоднішніх грошей. Але дедалі більша частка завтрашніх статків буде створена деінде.