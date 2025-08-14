Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 8:35

«єОселя»: держава покриватиме до 70% першого внеску і щомісячних платежів за кредитом

Уряд ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову, яка робить кредитування за програмою єОселя значно доступнішим для українців. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Уряд ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову, яка робить кредитування за програмою єОселя значно доступнішим для українців.
Фото: depositphotos

Що відомо

Відповідно до постанови, внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають на прифронтових територіях, держава допомагатиме сплачувати частину першого внеску та щомісячні платежі за кредитом.

Людина може розраховувати, що держава покриє за неї:

  • 70% розміру першого внеску за кредитом у межах програми єОселя, (але не більш як 30 відсотків вартості об'єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 мільйона грн);
  • сплату протягом першого року з дати укладення кредитного договору частини щомісячного платежу за кредитом (не більш як 70% відповідної суми щомісячного зобов’язання);
  • сплату 40 тисяч грн на оплату вартості послуг, разових комісій, разової комісії банку за надання кредиту, зборів (окрім державного мита) та страхових платежів за кредитом.

Така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету, крім того, для співфінансування за кредитом, можуть бути залучені кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів.

Тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажання дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина. тим самим громада допоможе придбати житло і залишитись на постійне проживання.

Допомога надаватиметься ВПО, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією або проживають на прифронтових територіях (їх перелік — за посиланням).

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги необхідно звернутись із відповідною заявою (у довільній формі) до уповноваженого банку.

Після того, як Пенсійний фонд проведе перевірку даних та прийме рішення про призначення допомоги, він перерахує на рахунок людини (ескроу), відкритий в уповноваженому банку, суму державної допомоги в розмірі, визначеному в договорі.

Зазначимо, що під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
