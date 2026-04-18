Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
18 квітня 2026, 16:30

В Києві закінчуються квартири під іпотеку єОселя: в чому причина

У Києві спостерігається значний дефіцит житла, яке підходить під умови державної іпотеки єОселя. Про це в коментарі LIGA.net заявила СЕО в інжиніринго-консалтингової компанії Sigma+ Анна Лаєвська.

У Києві спостерігається значний дефіцит житла, яке підходить під умови державної іпотеки єОселя.

Що трапилося

До скорочення пропозиції призвели нові умови популярної іпотечної програми, які набули чинності 9 лютого 2026 року. Новації передбачають суттєве зменшення площі квартири для нових позичальників, а також обмеження цінового порогу.

Раніше на Київ припадало 50% від усіх виданих по Україні кредитів за програмою «єОселя», свідчить статистика ПрАТ «Укрфінжитло».

Проте умови державної програми тепер орієнтовані на більш соціальний стандарт площі, який відрізняється від базової площі квартири на ринку, каже Лаєвська.

«На ринку достатньо квартир, а покупці, наприклад, у Києві не можуть знайти варіанти, які підпадали б під нові умови програми», — розводить руками вона.

Що змінилося

Зміни передбачають суттєве зменшення площі квартири для нових позичальників — 52,5 м² (двокімнатна квартира для 1−2 осіб) замість 73,5 м², як було раніше, + 21 м² на кожного наступного. До того ж, згідно з новими умовами, вже неможлива доплата «за зайві метри». Водночас однокімнатні квартири — з середньою площею 42−50 м² — у більшості випадків проходять через вузьке горло оновленої єОселі.

У результаті зменшення нормативу площі з програми вибули більшість акредитованих житлових об'єктів, а в девелоперів почали зменшуватись показники продажів, наголошує Лаєвська.

«Двокімнатна квартира на 52 км² — таких варіантів критично мало на ринку», — пояснює Лаєвська. Зазвичай площа двокімнатної у Києві стартує з 60−65+ м², пояснює СЕО Sigma+.

Підтвердили проблеми з дефіцитом обʼєктів на ринку, що відповідають новим правилам, і у двох інших великих будівельних компаніях:Perfect Group та Alliance Novobud.

Особливо складно з вибором саме в Києві, каже Marketing & Communications Advisor Alliance Novobud Ірина Міхальова. «Нові правила дещо звужують доступність програми — і для покупців, і для девелоперів. У компанії ще є об'єкти, які підпадають під програму, проте ринок, вже відчув зміну правил», — каже вона.

Багато об'єктів не підпадають під програму буквально на один-п'ять квадратних метрів, каже керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль. «Формально перевищення незначне, але воно автоматично робить житло недоступним для фінансування за єОселею, що додатково зменшує кількість потенційних угод», — наголосив він.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

BatonUA
BatonUA
18 квітня 2026, 18:03
Буржуї роздули, тепер їх нарешті попустили
