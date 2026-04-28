FIFA погодилася збільшити призові ЧС-2026 після занепокоєння країн щодо витрат

Міжнародна федерація футболу (FIFA) принципово погодилася переглянути обсяги призових та виплат за участь у Чемпіонаті світу 2026 року. Деталі оновленого фінансового плану будуть затверджені на засіданні Ради FIFA у Ванкувері вже цього тижня. Про це повідомляє The Guardian.

Чому виникла потреба у змінах?

Світова керівна футбольна організація відреагувала на занепокоєння кількох національних асоціацій щодо високих витрат на подорожі, організацію та податки, особливо у США цього літа. Через це деякі збірні ризикують зазнати фінансових втрат навіть у разі успішного виступу на турнірі.

У грудні FIFA оголосила рекордний призовий фонд ЧС у розмірі $727 млн. Кожна з 48 команд-учасниць отримує щонайменше $10,5 млн, а переможець — $50 млн. Після останніх обговорень із низкою футбольних федерацій суму планують додатково збільшити.

Окрім цього, зросте й фінансування розвитку футболу, яке отримують усі 211 членів FIFA. Наразі у межах чотирирічного циклу планувалося розподілити $2,7 млрд, і ця сума також буде переглянута в бік збільшення.

Кожна національна асоціація мала отримувати гарантовані $5 млн, а шість конфедерацій — по $60 млн на розвиток футболу в регіонах, проте ці виплати також зростуть.

«Напередодні засідання Ради FIFA у Ванкувері 28 квітня 2026 року FIFA підтверджує, що веде переговори з асоціаціями по всьому світу щодо збільшення доступних доходів», — заявив речник організації.

«Це включає запропоноване підвищення фінансових внесків для всіх команд, що кваліфікувалися на ЧС-2026, а також збільшення фінансування розвитку для всіх 211 асоціацій-членів», — додали в заяві.

«Чемпіонат світу 2026 стане проривним з точки зору фінансового внеску у світову футбольну спільноту, і FIFA пишається тим, що має найсильнішу фінансову позицію в історії, щоб підтримувати розвиток гри через програму FIFA Forward. Після завершення переговорів буде надано додаткові деталі».

FIFA прогнозує доходи на рівні 13 млрд доларів у чотирирічному циклі, який завершується цьогорічним чемпіонатом світу. З них близько 9 млрд забезпечить сам турнір. За даними джерел, сильна фінансова позиція дозволила організації підвищити призові та виплати за участь.

У річному звіті за 2025 рік FIFA зазначила, що 11,67 млрд доларів доходів буде перерозподілено «для розвитку світового футболу» — це на 20% більше, ніж у попередньому циклі. Тепер ця сума ще зросте.

Багато провідних європейських федерацій, зокрема Англійська футбольна асоціація, зверталися до FIFA з проханням збільшити призовий фонд через ризик фінансових втрат на турнірі.

За початковою схемою виплат, бонуси за спортивні результати зростають поступово: додатково $2 млн за вихід у топ-32, ще $4 млн — за 1/8 фіналу та $8 млн — за чвертьфінал. Найбільші стрибки передбачені для півфіналістів і фіналістів.

Через це частина європейських федерацій заявляла, що без виходу до півфіналу вони можуть бути у збитку, і просила УЄФА втрутитися. Джерела, залучені до переговорів, відзначають, що FIFA позитивно відреагувала на ці зауваження.

Податковий тягар

Однією з ключових проблем стала неможливість FIFA домовитися про податкові пільги для збірних у США, як це робилося на попередніх турнірах. Тепер національні асоціації змушені платити федеральні та місцеві податки, які суттєво різняться: