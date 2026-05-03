YouTube стане однією з ключових платформ для перегляду контенту під час чемпіонату світу з футболу 2026 року. Відповідну угоду компанія уклала з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА), відкривши нові можливості для вболівальників, медіапартнерів і контент-кріейторів. Про це повідомляє пресслужба YouTube.
YouTube та ФІФА оголосили про партнерство до ЧС-2026: частину матчів покажуть на платформі
Новий формат перегляду турніру
Партнерство передбачає більш інтерактивний досвід для шанувальників: контент від офіційних мовників і кріейторів буде доступний в одному місці. Крім того, користувачі зможуть слідкувати за турніром з різних ракурсів — від трансляцій до закулісних матеріалів.
У ФІФА наголошують, що це дозволить розширити аудиторію та зробити турнір більш доступним і різноманітним.
Архів матчів і легендарні моменти
ФІФА також відкриє доступ до свого цифрового архіву на YouTube:
- повні записи матчів минулих турнірів;
- історичні моменти світового футболу;
- ексклюзивні матеріали перед стартом змагань.
Нові можливості для медіа
Медіапартнери отримають розширені інструменти:
- публікація розширених хайлайтів і закулісного контенту;
- створення коротких відео (Shorts) і відео на вимогу;
- монетизація контенту на платформі.
Вперше в історії турніру вони зможуть:
- стрімити перші 10 хвилин кожного матчу;
- показувати окремі матчі повністю на своїх YouTube-каналах.
Роль кріейторів
YouTube-кріейтори отримають розширений доступ до турніру:
- створюватимуть аналітику, історії та закулісний контент;
- висвітлюватимуть події з нових, більш «людських» і неформальних ракурсів;
- братимуть участь у просуванні турніру ще до його початку.
Нагадаємо
23-й чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни — Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.
Змагання будуть проходити в форматі 12 груп по 4 команди. У плей-оф будуть виходити по дві збірні та 8 кращих збірних за рейтингом третіх місць. Кожного дня в середньому будуть грати по 6 матчів.
