YouTube та ФІФА оголосили про партнерство до ЧС-2026: частину матчів покажуть на платформі

YouTube стане однією з ключових платформ для перегляду контенту під час чемпіонату світу з футболу 2026 року. Відповідну угоду компанія уклала з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА), відкривши нові можливості для вболівальників, медіапартнерів і контент-кріейторів. Про це повідомляє пресслужба YouTube.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Новий формат перегляду турніру

Партнерство передбачає більш інтерактивний досвід для шанувальників: контент від офіційних мовників і кріейторів буде доступний в одному місці. Крім того, користувачі зможуть слідкувати за турніром з різних ракурсів — від трансляцій до закулісних матеріалів.

У ФІФА наголошують, що це дозволить розширити аудиторію та зробити турнір більш доступним і різноманітним.

Архів матчів і легендарні моменти

ФІФА також відкриє доступ до свого цифрового архіву на YouTube:

повні записи матчів минулих турнірів;

історичні моменти світового футболу;

ексклюзивні матеріали перед стартом змагань.

Нові можливості для медіа

Медіапартнери отримають розширені інструменти:

публікація розширених хайлайтів і закулісного контенту;

створення коротких відео (Shorts) і відео на вимогу;

монетизація контенту на платформі.

Вперше в історії турніру вони зможуть:

стрімити перші 10 хвилин кожного матчу;

показувати окремі матчі повністю на своїх YouTube-каналах.

Роль кріейторів

YouTube-кріейтори отримають розширений доступ до турніру:

створюватимуть аналітику, історії та закулісний контент;

висвітлюватимуть події з нових, більш «людських» і неформальних ракурсів;

братимуть участь у просуванні турніру ще до його початку.

Читайте також: FIFA погодилася збільшити призові ЧС-2026 після занепокоєння країн щодо витрат

Нагадаємо

23-й чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни — Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.

Змагання будуть проходити в форматі 12 груп по 4 команди. У плей-оф будуть виходити по дві збірні та 8 кращих збірних за рейтингом третіх місць. Кожного дня в середньому будуть грати по 6 матчів.