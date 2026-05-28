Ціни на нафту різко зросли після обміну ударами між США та Іраном

У четвер, 28 травня, цііни на підскочили більш ніж на 2% після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удар по американській авіабазі у відповідь на атаку США у районі портового міста Бендер-Аббас. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 10:01 ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $2,34 (2,48%) до $96,63 за барель. Більш активний серпневий контракт зріс на $2,24 (2,43%) до $94,49 за барель. Липневий контракт завершує торги у п’ятницю.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала $2,26 (2,55%), і торгувалася на рівні $90,94 за барель.

Напередодні обидва еталонні сорти нафти втратили понад 5% і опустилися до найнижчих рівнів за місяць на тлі сподівань на угоду між США та Іраном, яка могла б покласти край війні та відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Обмін ударами

За даними агентства Tasnim, Корпус вартових ісламської революції заявив, що в четвер завдав удару по американській авіабазі після того, як США вранці атакували район поблизу аеропорту Бендер-Аббаса.

Іран також попередив, що у разі повторення агресії відповідь буде більш рішучою.

Як повідомив Reuters американський чиновник, військові США завдали нових ударів по Ірану, атакувавши військовий об'єкт, який, за оцінками Вашингтона, становив загрозу для американських сил і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

«Зростання цін на нафту демонструє крихкість нинішньої ситуації між США та Іраном», — заявив керівник з розвитку бізнесу XS.com Саймон-Пітер Масабні.

За його словами, попри сподівання ринку на завершення конфлікту, дедалі частіші сутички між сторонами та очевидне роздратування президента США Дональда Трампа свідчать про те, що протистояння може затягнутися. Через це Ормузька протока, ймовірно, залишатиметься закритою.

Тим часом у США запаси сирої нафти минулого тижня скоротилися на 2,8 млн барелів. Це стало шостим поспіль тижнем зниження, свідчать дані Американського інституту нафти.