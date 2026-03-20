Справа «Фінанси та Кредит»: у Парижі вручено підозру Жеваго за розтрату 519 млн грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 березня 2026, 9:35

Справа «Фінанси та Кредит»: у Парижі вручено підозру Жеваго за розтрату 519 млн грн

У четвер, 19 березня, у Парижі уповноважені органи Франції за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату, бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про виведення понад півмільярда гривень. Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко та пресслужба ДБР.

Фото: Прокуратура України

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ім'я підозрюваного не називається, але колишнім власником банку «Фінанси та Кредит» був Костянтин Жеваго.

Після офіційного вручення підозри фігуранта було допитано у відповідному процесуальному статусі.

Звинувачення: злочинна організація та мільйонні збитки

Слідство інкримінує колишньомц народному депутату одразу кілька важких статей:

  • Створення та керівництво злочинною організацією.
  • Розтрата майна в особливо великих розмірах.
  • Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними правоохоронців, підозрюваний контролював понад 96% статутного капіталу банку. Він створив ієрархічну злочинну групу, до складу якої входив топменеджмент фінансової установи.

Схема виведення коштів

Діяльність групи полягала у системному виведенні ресурсів банку через підконтрольні компанії та іноземні банки. Схема включала:

  • Укладення фіктивних кредитних договорів.
  • Створення фіктивних гарантійних зобов’язань.
  • Виведення грошей за кордон для їх подальшої легалізації.

Фактично в приватних інтересах бенефіціара використовувалися кошти вкладників та рефінансування від Національного банку України. Загальна сума встановлених збитків наразі становить понад 519 млн гривень.

Позиція підозрюваного

Під час процедури вручення підозри колишній народний депутат заявив, що вважає її необґрунтованою, а саме переслідування назвав «політичним». Генпрокурор Руслан Кравченко зазначив, що українська сторона була готова до такої риторики.

«Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії з французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування», — підкреслив Кравченко.

Наразі розслідування триває. Нагадаємо, банк «Фінанси та Кредит» перебуває у стані ліквідації.

Раніше «Мінфін» писав, що Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт певних активів Костянтина Жеваго.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Mark Olsen
20 березня 2026, 10:25
#
Самый точный псевдоним этого «банка» Же ваго: «финансы и крадут». Весь «бизнес» этого господина основан на лжи, обмане, вывозе капитала из страны. Но толстые пачки долларов власть имущим и той же генпрокуратуре мешали замечать ограбление страны. Вместе с Жеваго должны сидеть десятки чиновников высшего эшелона и прокуроры с судьями.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами