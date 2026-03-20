Справа «Фінанси та Кредит»: у Парижі вручено підозру Жеваго за розтрату 519 млн грн

У четвер, 19 березня, у Парижі уповноважені органи Франції за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату, бенефіціару банку « Фінанси та Кредит » у справі про виведення понад півмільярда гривень. Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко та пресслужба ДБР.

Ім'я підозрюваного не називається, але колишнім власником банку «Фінанси та Кредит» був Костянтин Жеваго.

Після офіційного вручення підозри фігуранта було допитано у відповідному процесуальному статусі.

Звинувачення: злочинна організація та мільйонні збитки

Слідство інкримінує колишньомц народному депутату одразу кілька важких статей:

Створення та керівництво злочинною організацією.

Розтрата майна в особливо великих розмірах.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними правоохоронців, підозрюваний контролював понад 96% статутного капіталу банку. Він створив ієрархічну злочинну групу, до складу якої входив топменеджмент фінансової установи.

Схема виведення коштів

Діяльність групи полягала у системному виведенні ресурсів банку через підконтрольні компанії та іноземні банки. Схема включала:

Укладення фіктивних кредитних договорів.

Створення фіктивних гарантійних зобов’язань.

Виведення грошей за кордон для їх подальшої легалізації.

Фактично в приватних інтересах бенефіціара використовувалися кошти вкладників та рефінансування від Національного банку України. Загальна сума встановлених збитків наразі становить понад 519 млн гривень.

Позиція підозрюваного

Під час процедури вручення підозри колишній народний депутат заявив, що вважає її необґрунтованою, а саме переслідування назвав «політичним». Генпрокурор Руслан Кравченко зазначив, що українська сторона була готова до такої риторики.

«Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії з французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування», — підкреслив Кравченко.

Наразі розслідування триває. Нагадаємо, банк «Фінанси та Кредит» перебуває у стані ліквідації.

Раніше «Мінфін» писав, що Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт певних активів Костянтина Жеваго.