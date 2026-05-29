НБУ встановив курс валют на перший день літа

Національний банк України встановив на 1 червня офіційний курс гривні на рівні 44,2680 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара менше ніж на копійку.

Курс долара

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,2680 грн. У п’ятницю курс був на рівні 44,2653 грн.

Історичний максимум долара: 44,29 грн (28.05.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,55 грн, що на 12 копійок більше, ніж у п’ятницю (51,43 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

