Національний банк України встановив на 1 червня офіційний курс гривні на рівні 44,2680 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара менше ніж на копійку.
29 травня 2026, 15:32
НБУ встановив курс валют на перший день літа
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,2680 грн. У п’ятницю курс був на рівні 44,2653 грн.
Історичний максимум долара: 44,29 грн (28.05.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,55 грн, що на 12 копійок більше, ніж у п’ятницю (51,43 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
