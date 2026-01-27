Meta запускає преміум-підписки для Instagram, Facebook та WhatsApp: що отримають користувачі

Технологічний гігант Meta підтвердив плани щодо тестування нових платних підписок. Як повідомили у компанії виданню TechCrunch, користувачі отримають доступ до ексклюзивних інструментів для творчості, продуктивності та розширених можливостей штучного інтелекту.

Нова ініціатива буде відрізнятися від існуючої програми Meta Verified і орієнтована на широку аудиторію, а не лише на авторів контенту та бізнес. При цьому основні функції застосунків залишаться безкоштовними.

Ексклюзивні функції

Одним із головних елементів підписки стане інтеграція Manus — передового ШІ-агента, якого Meta нещодавно придбала за $2 млрд. Компанія планує інтегрувати Manus у свої продукти (вже помічено розробку ярлика в Instagram), а також продавати окремі підписки для бізнесу.

За попередніми даними, до пакета послуг увійде:

Instagram: Створення необмеженої кількості списків аудиторії, можливість бачити список фоловерів, які не підписалися у відповідь, та — найбільш очікуване — перегляд Stories в анонімному режимі (автор не побачить вас у списку переглядів).

Vibes AI: Генерація та ремікси коротких відео за допомогою штучного інтелекту. Раніше сервіс був безкоштовним, тепер Meta переходить на модель «freemium» — базова версія залишиться доступною, але за додаткові ліміти на створення відео доведеться платити.

WhatsApp та Facebook: Деталі функцій для цих платформ поки тримаються в секреті, проте Meta обіцяє унікальні інструменти для кожного застосунку.

Стратегія та конкуренція

Успіх Snapchat+, який уже залучив понад 16 мільйонів підписників (подвоївши базу з початку 2024 року), довів, що користувачі готові платити за ексклюзивні «фішки» в соцмережах.

Варто зазначити, що нові підписки будуть окремими від Meta Verified. Компанія заявляє, що використає досвід, отриманий у рамках Meta Verified, щоб розвинути свій підписний бізнес і запропонувати більше сервісів, які, на її думку, будуть корисні звичайним користувачам, авторам контенту та бізнесу.

Meta Verified орієнтований насамперед на контент-мейкерів і компанії: сервіс надає верифікаційний бейдж, цілодобову підтримку, захист від підміни акаунтів, оптимізацію пошуку, ексклюзивні стікери та інші функції. Оскільки ці можливості не призначені для масової аудиторії або звичайних користувачів, нові підписки будуть розроблені для ширшого кола користувачів

Проблема «втоми від підписок»

Головним викликом для Марка Цукерберга стане так звана «subscription fatigue» (втома від підписок). Оскільки на ринку вже існує безліч платних сервісів, Meta доведеться запропонувати дійсно унікальний продукт, щоб переконати людей додати ще одну статтю витрат до свого щомісячного бюджету.

Тестування та поетапне розгортання нових функцій почнеться вже в найближчі місяці.