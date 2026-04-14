Як Meta ховає Цукерберга від підлеглих за цифровим клоном

Корпорація Meta розробляє штучний інтелект, який повністю імітуватиме її засновника Марка Цукерберга для спілкування з підлеглими. Ініціатива офіційно подається як спроба зблизити мільярдера з персоналом, хоча насправді виглядає як частина жорсткої стратегії корпоративної дистанції та автоматизації. Про це повідомляє Financial Times.

Цифрова ілюзія близькості

Якщо хтось із майже 79 000 співробітників компанії (яка володіє Facebook, Instagram та WhatsApp) не зможе зв'язатися з керівником, незабаром на їхні запитання відповідатиме алгоритм. Цифрового клона 41-річного генерального директора, чиї статки оцінюються у понад 220 млрд доларів (164 млрд фунтів стерлінгів), зараз інтенсивно тренують. Штучний інтелект копіює його міміку, тон голосу, публічні заяви та навіть думки щодо корпоративної стратегії. Сам Марк Цукерберг бере безпосередню участь у навчанні своєї анімованої копії, надаючи для бази даних власні зображення та записи голосу.

У Meta стверджують, що цей проєкт допоможе працівникам відчути «більший зв'язок» з однією з найвпливовіших фігур Кремнієвої долини. Компанія також розраховує, що подібний експеримент згодом масово скопіюють інфлюенсери та кріейтори. Представники британського стартапу Synthesia (капіталізація якого становить 4 млрд доларів), що спеціалізується на реалістичних відеоаватарах, зазначають, що використання ШІ топменеджерами вже не є науковою фантастикою.

«Коли ви додаєте реалістичне ШІ-відео та голос, рівень залученості та утримання значно зростає. Люди працюють краще, коли необхідну інформацію доносить знайоме обличчя чи голос», — заявив речник стартапу.

Від провального метавсесвіту до «агентів CEO»

Експерименти Цукерберга із власною цифровізацією тривають не перший рік. У 2022 році він презентував свій аватар у самопроголошеному метавсесвіті, проте якість графіки викликала лише публічні глузування у мережі, змусивши його поспіхом випускати «оновлену» версію. З того часу Meta значно згорнула свої амбіції щодо віртуальних світів, де цифрові представники людей взаємодіяли б між собою, і зосередилася на створенні згенерованих ШІ 3D-персонажів для повсякденних комунікацій.

За даними The Wall Street Journal, у корпорації вже розробляють так званого «агента CEO» — персоналізовану ШІ-систему, яка допомагає Цукербергу швидше отримувати внутрішню інформацію та готуватися до складних зустрічей.

Звільнення та оптимізація під прикриттям інновацій

Доки аватар не запущено, Цукербергу доводиться особисто зустрічатися з тисячами працівників, де йому ставлять вкрай незручні запитання. Показовим став 2023 рік, коли наляканий персонал жорстко допитував його щодо гарантій зайнятості та майбутнього віддаленої роботи — це сталося лише через два дні після того, як він оголосив про звільнення 10 000 осіб.

Щоб мінімізувати корпоративні тертя та збільшити ефективність, Цукерберг форсує впровадження ШІ у внутрішні процеси компанії для зниження витрат та скорочення організаційної структури. «Ми підвищуємо роль окремих виконавців і робимо команди більш плоскими», — констатував він у січні.

Для конкуренції з іншими техногігантами Meta інвестує мільярди доларів у створення «суперінтелекту» — системи, що здатна виконувати будь-які когнітивні завдання набагато краще за людину. Лише минулого тижня компанія випустила передову ШІ-модель Muse Spark, яка здатна одночасно рахувати калорії на фото та планувати сімейну відпустку (складати маршрути і шукати розваги для дітей). Алгоритм високо оцінили за обробку мови та візуального контенту, проте він досі відстає у кодуванні та абстрактному мисленні.