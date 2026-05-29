Bybit та MEGOGO: світ кіно зустрічається зі світом криптовалют

Bybit , друга криптовалютна біржа у світі за обсягом торгівлі, та MEGOGO, провідний медіасервіс в Україні, оголосили про початок співпраці.

У межах партнерства компанії запускають серію освітніх і розважальних ініціатив, що мають зробити вхід у світ цифрових активів простим і зрозумілим для широкої аудиторії.

«Ми раді об'єднати зусилля з MEGOGO — одним із лідерів українського ринку розваг. Наша мета — показати, що криптовалюти можуть бути частиною повсякденного життя — такою ж простою і зрозумілою, як перегляд улюбленого кіно», — сказала Дар’я Васюта, регіональна керівниця маркетингу Bybit.

Інтеграція знань і розваг

Одним із ключових елементів співпраці стане запуск спеціального криптоквізу на платформі MEGOGO. Інтерактивний формат дає змогу користувачам перевірити свої знання про блокчейн і криптовалюти в легкій ігровій формі, поєднуючи навчання зі звичним дозвіллям.

Ексклюзивні бонуси для нових користувачів

У межах спільної кампанії користувачі зможуть отримати безкоштовну місячну передплату MEGOGO «Оптимальна», за виконання певних умов на платформі Bybit. Ця підписка надає доступ до бібліотеки фільмів, серіалів і прямих спортивних трансляцій.

Умови програми включають проходження стандартної верифікації особи (KYC), мінімальний депозит у розмірі $100 та інвестицію щонайменше $10 у будь-який продукт Bybit Earn. Після виконання цих вимог користувач отримує промокод для активації передплати.

Розіграш преміальних призів

Партнерство не обмежується бонусами. Усі користувачі, які виконають хоча б одну з умов (перевірка особи, депозит або інвестування), автоматично беруть участь у розіграші.

Призовий фонд включає iPhone 17, AirPods, передплати MEGOGO, а також лімітований мерч від Bybit.