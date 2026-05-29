Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 травня 2026, 8:00

Офіційно середня зарплата в Києві вже перевищує 49 тис. грн: скільки насправді

Оновлені статистичні дані свідчать, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Києві становить 49 381 грн. Це майже на 19 тисяч гривень більше, ніж у середньому по Україні, де цей показник становить 30 356 грн. Порівняно з попереднім місяцем зарплати в столиці зросли на 8,2%. «Мінфін» вирішив запитати у наших читачів в Instagram, скільки реально заробляють у столиці. Свої зарплати розкрили 639 респондентів. І результати не вписалися в статистику.

Рівень заробітних плат у Києві продовжує суттєво випереджати середні показники по країні, однак значна частина українців усе ще отримує доходи нижче за середній рівень.

Згідно з результатами голосування, найбільша частка опитаних — 49% — зазначили, що їхня зарплата є нижчою за середню по країні та становить до 30 тис. грн.

Ще 25% респондентів відповіли, що їхній дохід приблизно відповідає середньому рівню — близько 30 тис. грн.

Водночас 21% учасників опитування повідомили, що отримують більше за середній рівень зарплати у Києві — орієнтовно від 50 тис. грн.

Лише 6% опитаних зазначили, що працюють у сфері IT або фінансів, де рівень доходів традиційно залишається вищим за середній.

Де зарплати більше ніж 50 тисяч

За даними Мінфіну, у перший місяць весни найвищі середні зарплати серед держорганів були зафіксовані у регуляторних та антимонопольних відомствах.

Зокрема, середній рівень оплати праці в НКРЕКП становив 93,5 тис. грн, в Антимонопольному комітеті — 92 тис. грн, у Міністерстві цифрової трансформації — 76,7 тис. грн, у Рахунковій палаті — 76,3 тис. грн, а в Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови — 75,8 тис. грн.

До першої десятки також увійшли Апарат Верховної Ради, НАЗК та Державна митна служба, де середні зарплати перевищували 70 тис. грн.

Водночас загальна статистика Мінфіну свідчить про поступове скорочення штату державних службовців. На цьому тлі результати опитування демонструють суттєвий розрив між доходами у частині держорганів, столиці та зарплатами значної частини українців, що працюють.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
