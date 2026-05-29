Офіційно середня зарплата в Києві вже перевищує 49 тис. грн: скільки насправді

Оновлені статистичні дані свідчать, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Києві становить 49 381 грн. Це майже на 19 тисяч гривень більше, ніж у середньому по Україні, де цей показник становить 30 356 грн. Порівняно з попереднім місяцем зарплати в столиці зросли на 8,2%. «Мінфін» вирішив запитати у наших читачів в Instagram , скільки реально заробляють у столиці. Свої зарплати розкрили 639 респондентів. І результати не вписалися в статистику.

Згідно з результатами голосування, найбільша частка опитаних — 49% — зазначили, що їхня зарплата є нижчою за середню по країні та становить до 30 тис. грн.

Ще 25% респондентів відповіли, що їхній дохід приблизно відповідає середньому рівню — близько 30 тис. грн.

Водночас 21% учасників опитування повідомили, що отримують більше за середній рівень зарплати у Києві — орієнтовно від 50 тис. грн.

Лише 6% опитаних зазначили, що працюють у сфері IT або фінансів, де рівень доходів традиційно залишається вищим за середній.

Де зарплати більше ніж 50 тисяч

За даними Мінфіну, у перший місяць весни найвищі середні зарплати серед держорганів були зафіксовані у регуляторних та антимонопольних відомствах.

Зокрема, середній рівень оплати праці в НКРЕКП становив 93,5 тис. грн, в Антимонопольному комітеті — 92 тис. грн, у Міністерстві цифрової трансформації — 76,7 тис. грн, у Рахунковій палаті — 76,3 тис. грн, а в Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови — 75,8 тис. грн.

До першої десятки також увійшли Апарат Верховної Ради, НАЗК та Державна митна служба, де середні зарплати перевищували 70 тис. грн.

Водночас загальна статистика Мінфіну свідчить про поступове скорочення штату державних службовців. На цьому тлі результати опитування демонструють суттєвий розрив між доходами у частині держорганів, столиці та зарплатами значної частини українців, що працюють.