Головне за четвер: 90 млрд євро для України, збільшення держбюджету та як зберегти свої гроші

Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до €90 млрд

28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до 90 млрд євро. За відповідний законопроєкт № 0376 проголосували 298 народних депутатів.

Рада підтримала збільшення держбюджету на 1,56 трильйона гривень

У четвер, 28 травня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15224, який передбачає збільшення Державного бюджету України 2026 року на загальну суму 1,56 трильйона гривень.

Чи потрібно Україні повертати 90 млрд євро кредиту ЄС: Міністр пояснив умови

Україна повертатиме кошти лише, якщо росія виплатить репарації. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко пояснюючи умови угоди з ЄС про кредит в 90 млрд у Верховній Ради 28 травня.

Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,8 мільярда євро для України

28 травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року, написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Курс долара, євро і ціна золота в червні: як зберегти свої гроші, коли світ трясе

Схоже, геополітика та загальна невизначеність будуть визначальними чинниками для світових ринків — принаймні, весь 2026 рік. Травнева зустріч лідерів США та Китаю, переговори США та Ірану, а також натяки лідерів багатьох країн на швидке завершення війни рф проти України поки що не вилилися у відчутні результати. І цей факт стане головним для світової економіки під час формування цінових трендів у червні 2026 року на фондовому, сировинному та валютному ринках.