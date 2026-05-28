Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток, але не для всіх: важливі винятки

Державний Ощадбанк оголосив про чергове автоматичне продовження терміну дії своїх платіжних карток. Цього разу дію карток, термін дії яких закінчився, пролонговано до 31 грудня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба банку.

Це рішення традиційно стосується всіх платіжних карток, термін дії яких завершився починаючи з лютого 2022 року.

Хто не підпадає під автоматичне продовження?

Автоматичне продовження не відбудеться для карток:

за якими не проводились операції з 1 січня 2025 року або які не використовувались;

з нульовим або від'ємним залишком на рахунку.

«Якщо вашу картку вже перевипущено, отримати її можна у відділенні Ощадбанку у зручний для вас час», — йдеться у повідомленні банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ощадбанк здобув першу важливу юридичну перемогу в резонансній справі про захист своєї ділової репутації на європейському рівні. Комерційний суд міста Відня (Австрія) повністю задовольнив заяву фінустанови про забезпечення позову щодо колишнього народного депутата Борислава Берези. Заяву було подано за офіційно зареєстрованим місцем постійного проживання відповідача в австрійській столиці.