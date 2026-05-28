Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
28 травня 2026, 17:22

«Тупі» телефони — розумний бізнес: як підприємець продає зумерам ретротехніку

Молодь стала дедалі більше стала захоплюватися ретротехнікою — особливо в епоху ШІ. І 28-річний підприємець з Нью-Йорка вирішив заробити на цьому. Ба більше Лондон Джексон побудував успішний бізнес. Як йому це вдалося — він розповів в інтерв'ю Business Insider.

Слово «аналоговий» сьогодні часто використовують не буквально, а як загальний термін для техніки, яка здається повільнішою та «спокійнішою» за сучасні гаджети. Цифрові «мильниці», CD-плеєри чи дротові навушники — усе це тепер сприймається як частина «аналогової» культури.

За словами Джексона, сучасні технології зараз виглядають однаково, тому вонри стали нудними.

«Я називаю це „тупа техніка“», — каже 28-річний Джексон із Нью-Йорка. Саме навколо цієї ідеї він побудував бізнес, який заснував у 2024 році після кількох років роботи музикантом.

Спочатку його компанія Kickback продавала касети, потім — програвач платівок за $500, а згодом випустила портативний CD-плеєр за $99. Бізнес Kickback поєднує переосмислену ретротехніку та відновлені гаджети. Для refurbish-напрямку компанія співпрацює з мережею реселерів і отримує до 40% комісії.

Наприкінці минулого року Джексон представив лімітовану серію відновлених Motorola Razr — культових телефонів 2000-х років. Усі 100 пристроїв розкупили за лічені хвилини. Так само швидко закінчилися й MP3-плеєри.

Нещодавно Kickback також випустив лінійку цифрових камер у стилі 2000-х за $70 у співпраці з Brent Faiyaz. За словами Джексона, ці продукти — не лише спосіб «відключитися» від постійного онлайну, а й елемент стилю.

Ностальгія приносить прибуток

У 2025 році Kickback заробив понад $750 тисяч виручки та продав понад 7 тисяч товарів. Валовий прибуток компанії склав близько $460 тисяч.

Ностальгія за початком 2000-х стала основою як дизайну продуктів, так і маркетингу бренду. Компанія робить ставку на повернення до «офлайн-світу» — епохи без нескінченних повідомлень і постійної присутності в мережі.

«Це дозволяє нам розповідати історію про той невловимий простіший час», — каже Джексон.

Водночас він визнає, що не впевнений, чи той період справді був простішим.

«Я тоді був ще дитиною. Але коли думаю про час без постійних сповіщень і очікування, що ти завжди онлайн, це звучить як відпустка. Для мене це вже розкіш», — додав він.

Просування у соцмережах

Парадоксально, але ключовою частиною просування Kickback залишаються соцмережі. Сам Джексон активно веде Instagram і TikTok, де одночасно розповідає про дизайн бренду та просуває продукти компанії.

Попри успіх, бізнес із продажу фізичних товарів напряму споживачам не став легкою «золотою жилою».

«Бували місяці, коли доводилося залазити у власні заощадження», — зізнається Джексон.

У 2025 році Kickback залучив близько $300 тисяч венчурного фінансування. Зараз підприємець планує розширювати команду. Наразі компанія працює з фабриками-підрядниками, дизайнером із Копенгагена та мережею спеціалістів із відновлення техніки. У квітні Kickback найняв операційного директора.

За словами Джексона, культурний тренд на проводженя «менше часу в смартфоні» став великим плюсом для бізнесу компанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
kadaad1988
kadaad1988
28 травня 2026, 19:03
Да лохов сегодня разводят на старый хлам под видом раритетов.
