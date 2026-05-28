«Тупі» телефони — розумний бізнес: як підприємець продає зумерам ретротехніку

Молодь стала дедалі більше стала захоплюватися ретротехнікою — особливо в епоху ШІ. І 28-річний підприємець з Нью-Йорка вирішив заробити на цьому. Ба більше Лондон Джексон побудував успішний бізнес. Як йому це вдалося — він розповів в інтерв'ю Business Insider.

Слово «аналоговий» сьогодні часто використовують не буквально, а як загальний термін для техніки, яка здається повільнішою та «спокійнішою» за сучасні гаджети. Цифрові «мильниці», CD-плеєри чи дротові навушники — усе це тепер сприймається як частина «аналогової» культури.

За словами Джексона, сучасні технології зараз виглядають однаково, тому вонри стали нудними.

«Я називаю це „тупа техніка“», — каже 28-річний Джексон із Нью-Йорка. Саме навколо цієї ідеї він побудував бізнес, який заснував у 2024 році після кількох років роботи музикантом.

Спочатку його компанія Kickback продавала касети, потім — програвач платівок за $500, а згодом випустила портативний CD-плеєр за $99. Бізнес Kickback поєднує переосмислену ретротехніку та відновлені гаджети. Для refurbish-напрямку компанія співпрацює з мережею реселерів і отримує до 40% комісії.

Наприкінці минулого року Джексон представив лімітовану серію відновлених Motorola Razr — культових телефонів 2000-х років. Усі 100 пристроїв розкупили за лічені хвилини. Так само швидко закінчилися й MP3-плеєри.

Нещодавно Kickback також випустив лінійку цифрових камер у стилі 2000-х за $70 у співпраці з Brent Faiyaz. За словами Джексона, ці продукти — не лише спосіб «відключитися» від постійного онлайну, а й елемент стилю.

Ностальгія приносить прибуток

У 2025 році Kickback заробив понад $750 тисяч виручки та продав понад 7 тисяч товарів. Валовий прибуток компанії склав близько $460 тисяч.

Ностальгія за початком 2000-х стала основою як дизайну продуктів, так і маркетингу бренду. Компанія робить ставку на повернення до «офлайн-світу» — епохи без нескінченних повідомлень і постійної присутності в мережі.

«Це дозволяє нам розповідати історію про той невловимий простіший час», — каже Джексон.

Водночас він визнає, що не впевнений, чи той період справді був простішим.

«Я тоді був ще дитиною. Але коли думаю про час без постійних сповіщень і очікування, що ти завжди онлайн, це звучить як відпустка. Для мене це вже розкіш», — додав він.

Просування у соцмережах

Парадоксально, але ключовою частиною просування Kickback залишаються соцмережі. Сам Джексон активно веде Instagram і TikTok, де одночасно розповідає про дизайн бренду та просуває продукти компанії.

Попри успіх, бізнес із продажу фізичних товарів напряму споживачам не став легкою «золотою жилою».

«Бували місяці, коли доводилося залазити у власні заощадження», — зізнається Джексон.

У 2025 році Kickback залучив близько $300 тисяч венчурного фінансування. Зараз підприємець планує розширювати команду. Наразі компанія працює з фабриками-підрядниками, дизайнером із Копенгагена та мережею спеціалістів із відновлення техніки. У квітні Kickback найняв операційного директора.

За словами Джексона, культурний тренд на проводженя «менше часу в смартфоні» став великим плюсом для бізнесу компанії.