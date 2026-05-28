Реальність останніх років показала, що навіть власне житло може опинитися під загрозою.
28 травня 2026, 18:41
Страхування майна: чому це важливо саме зараз
За даними за 2022−2025 роки:
- В Україні було пошкоджено або зруйновано понад 236 тисяч житлових обʼєкті.
- Збитки житлового сектору оцінюються у понад $60 млрд.
- Навіть у відносно безпечних містах фіксують пошкодження будинків через обстріли та атаки дронів.
Саме тому страхування житла сьогодні — це не «на потім», а реальний спосіб подбати про себе та свою родину.
На Finance.ua доступне страхування житла від страхової компанії INGO з покриттям воєнних ризиків та інших не передбачених ситуацій.
Поліс допоможе захистити житло від:
- Воєнних ризиків
- Побутових пошкоджень
- Розбиття скла
- Стихійних лих
- Протиправних дій третіх осіб
- Ненавмисної шкоди майну
А за промокодом MAY26 — ви отримуйте знижку 5% на страхування житла.
Джерело: Мінфін
