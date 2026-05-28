Курс долара, євро і ціна золота в червні: як зберегти свої гроші, коли світ трясе

Схоже, геополітика та загальна невизначеність будуть визначальними чинниками для світових ринків — принаймні, весь 2026 рік. Травнева зустріч лідерів США та Китаю, переговори США та Ірану, а також натяки лідерів багатьох країн на швидке завершення війни рф проти України поки що не вилилися у відчутні результати. І цей факт стане головним для світової економіки під час формування цінових трендів у червні 2026 року на фондовому, сировинному та валютному ринках.

Основних сценаріїв розвитку подій у червні два:

Сценарій 1 (позитивний). Реальне перемир'я США та Ірану із розблокуванням Ормузької протоки для судноплавства, та переговори у наступні 60 днів із подальшим позитивним вирішенням питання щодо повного згортання іранської ядерної програми. В цьому випадку мої прогнози такі:

Нафта. Судячи з котирувань нафти останніх днів, ринок ставить саме на цей сценарій, тому ціна нафти BRENT знижується ще з нещодавніх рівнів понад $110 до поточних близько $94 за барель.

Графік нафти BRENT

За умови розвитку подій за таким сценарієм, за моїм прогнозом, ціни на нафту марки BRENT протягом червня поступово знижуватимуться до коридору від $76 до $85 за барель до кінця місяця.

Пара євро/долар. Паралельно з цим, за рахунок просідання цін на енергоносії, економіка та фондовий ринок ЄС демонструватимуть зростання ВВП, збільшення ділової активності, зниження рівня безробіття та, як наслідок, зміцнення позицій євро щодо долара з червневим коридором пари в межах від 1,151 до 1,185 долара за євро.

Графік пари євро/долар

При зниженні інфляційного тиску за рахунок просідання цін на енергоносії та витрат на логістику у Федрезерва та ЄЦБ з'явиться спокуса розпочати новий цикл зниження ставок вже наприкінці літа, або, принаймні, відмовитися від їх підвищення. За моїм прогнозом, за такого сценарію 11 червня ЄЦБ і 17 червня ФРС США на своїх засіданнях залишать свої ставки на поточному рівні, але змінять риторику більш голубину. І це зіграє на зміцнення євровалюти.

У результаті ставки ФРС США у червні залишаться на рівні від 3,5% до 3,75% річних, а новий голова Федрезерва Кевін Волш почне давати сигнали ринку про швидкий початок циклу пом'якшення монетарної політики, як того хоче Дональд Трамп. ЄЦБ збереже свої ставки на рівні від 2% до 2,4% річних.

Найбільші ситуативні коливання пари євро/долар (до 1−1,2 цента) на євро ми спостерігатимемо 11 червня і 17 червня, в моменти оголошення рішень ЄЦБ і ФРС США, а також в моменти оголошення поточних показників економіки Штатів і Європи (до 0,5−0,95 цента на євро) щодо рівня безробіття, інфляції, динаміки ВВП та індексу ділових очікувань.

Золото та срібло. Перспектива потенційного зниження ставки ФРС США на тлі уповільнення інфляції у Штатах та Європі активізують ринок золота та зіграють на його зростання. За моїм прогнозом, світові ціни на золото в червні за цього сценарію перебуватимуть в межах $4 310 — $4 980 за унцію.

Графік цін на золото

Щодо срібла — ситуація буде іншою за рахунок дефіциту цього металу в промисловості (від «зеленої» енергетики до дата-центрів). Це підтримає ціни на срібло у червні на досить високих рівнях — від $71 до $93 за унцію.

Графік цін на срібло

За такого сценарію розвитку подій на Близькому Сході показники світового ВВП почнуть поступово зростати та ринки будуть позитивно налаштовані. Інвестори почнуть активніше вкладати кошти у світовий фондовий ринок, що дасть поштовх до зростання S&P 500 та його аналогів у всьому світі.

Сценарій 2 (негативний). Перемир'я США-Іран залишається декларативнішим із періодичними спалахами бойових дій, а переговори щодо ядерної програми Ірану затягуватимуться то однією, то іншою стороною, які не зможуть досягти бажаних результатів. Все це відбувається на тлі періодичного розблокування Ормузької протоки, що продовжує створювати проблеми для всієї світової економіки та провокує високі ціни на нафту у всьому світі, а отже, і подальше розкручування інфляції в усіх країнах.

В цьому випадку мої прогнози такі:

Нафта. За негативного розвитку подій, за моїм прогнозом, ціни на нафту марки BRENT протягом червня перебуватиме в межах коридору від $88 до $125 за барель.

Пара євро/долар. Нестабільність цін на енергоносії спровокує подальшу лихоманку як на європейському, так і на американському фондових ринках. Євросоюз скочуватиметься в рецесію, ділова активність буде мінімальною за високого (за європейськими мірками) рівня безробіття. Як наслідок, долар зміцнюватиме свої позиції щодо євро з червневим коридором пари євро/долар у межах від 1,134 до 1,171 долара за євро.

Читайте також: Навіщо ЄС витрачає мільярди на цифровий євро і хто на цьому заробить

На тлі сильного інфляційного тиску і геополітичного протистояння США, що зберігається практично з усіма провідними економіками світу, керівники ФРС США і ЄЦБ почнуть замислюватися про підвищення своїх ставок не пізніше кінця літа 2026 року. Це знову внесе хаос у поведінку фондового та сировинного ринків, а також активізує спекулянтів на світовому валютному ринку.

За моїм прогнозом, за такого негативного сценарію 11 червня ЄЦБ і 17 червня ФРС США на своїх засіданнях залишать ставки на поточних рівнях, але почнуть відкрито говорити про необхідність приборкати інфляцію через посилення монетарної політики та можливе підвищення своїх ставок на 0,25% річних (ЕЦБ) та 0,25−0,5% річних (ФРС США) вже наприкінці літа 2026 року.

Щобільше, ЄЦБ може «в запалі негативних побоювань щодо зростаючої інфляції» навіть зробити радикальніший хід і підвищити свої ставки на 0,25% річних вже на засіданні 11 червня.

Тобто обидва регулятори реально змінять свою риторику на яструбину, а то й перейдуть до конкретних дій у вигляді підвищення ставок. Це зіграє на подальше розгойдування світового валютного ринку за парою євро/долар і знову викличе приплив спекулятивних «гарячих» грошей на фондовий ринок. При цьому знизиться інтерес інвесторів до ринку дорогоцінних металів і сировинного ринку.

За такого негативного сценарію ставки ФРС США у червні залишаться на поточному рівні, а ставки ЄЦБ або також збережуться, або, за жорсткого рішення європейського регулятора, зростуть на 0,25% річних. Тоді, за моїм прогнозом, загальний ступінь нервозності на всіх сегментах фінансових ринків досягне апогею вже до кінця літа, а світова економіка увійде до глобальної рецесії восени 2026 року.

Найбільші ситуативні коливання пари євро/долар (до 1,2−1,5 цента на євро) ми спостерігатимемо 11 червня та 17 червня, у моменти оголошення рішень ЄЦБ та ФРС США, а також у моменти оголошення гучних геополітичних новин. Тут одноденні коливання пари на ажіотажі та паніці окремих інвесторів можуть сягати 1,6−1,8 цента на євро протягом дня. Періодично додаватиме волатильності ринку в щоденних межах до 0,6−0,8 цента на євро публікація поточних базових показників стану економіки Штатів та Європи.

Читайте також: Чи може війна в Ірані поховати нафтодолар?

Золото та срібло. При подальшому підвищенні знервованості на всіх сегментах фінансового ринку частина інвесторів почнуть знову йти в золото. Це підтримає ціни на метал на найвищому рівні вже до кінця червня.

При цьому деякі центральні банки країн будуть змушені продавати частину своїх золотих резервів, щоб забезпечити підтримку курсів своїх валют на світовому ринку та згладжувати курсові та валютні ризики на внутрішніх ринках. Це додасть пропозиції жовтого металу на світовому ринку і почне працювати проти золота.

Також за негативного сценарію волатильність цін у червні провокуватиме геополітика, гучні політичні заяви та дії спекулянтів. Щоденні коливання вартості унції золота на цих «гарячих» новинах можуть зрости до $75−135 на унції, що ще більше нервуватиме інвесторів.

За моїм прогнозом, світові ціни на золото в червні за такого негативного сценарію перебуватимуть в межах від $4 220 до $4 800 за унцію.

Щодо срібла — ситуація буде кращою, порівнюючи із золотом, оскільки на тлі глобальних військових конфронтацій потреба промисловості в сріблі зросте ще більше. І це не лише підтримає ціни на срібло у червні на високих рівнях — від $73 до $97 за унцію, а й періодично провокуватиме його ситуативне зростання до рівнів близько $100 за унцію.

За умов подібного негативного сценарію розвитку подій на Близькому Сході зростання світового ВВП продовжить буксувати. А серед інвесторів спостерігатимуться різноспрямовані рухи. Хтось все ж волітиме йти в золото, як у захисний актив, хтось розпродаватиме свої портфелі на фондовому ринку на побоюваннях падіння та світової рецесії, а поведінка пари євро/долар знову дедалі більше залежатиме від геополітичних імпульсивних чинників.

Загалом я прогнозую все ж таки перший (позитивніший) сценарій розвитку подій у світі в червні цього року, але з геополітичною «перчинкою» у вигляді періодичних гучних заяв керівників багатьох країн, що ще пристойно зіпсує нерви всім інвесторам протягом усього червня 2026 року.

Курс долара та євро в Україні

Україна залишиться дуже залежною від міжнародної фінансової допомоги та світових цін на нафту. Фінансові вливання наших західних партнерів підстрахують бюджет і частково сектор оборони, а світова вартість енергоносіїв безпосередньо вплине як на стан української економіки загалом, так і на показники інфляції, зокрема.

Щодо поведінки українського валютного ринку, то в умовах війни навіть на тлі жорстких валютних обмежень з боку НБУ для курсу гривні у червні збережуться 5 основних тригерів:

стан дохідної та видаткової частини бюджету, розмір бюджетного дефіциту;

внутрішні джерела покриття касових розривів скарбниці та графік надходження міжнародної допомоги;

розміри ЗВР; активність на міжбанку Нацбанку з його інтервенціями для підтримки гривні;

максимально можливий контроль за інфляційними процесами та заходи Нацбанку задля збереження інтересу населення до гривневих інструментів вкладень своїх заощаджень;

наслідки обстрілів української території росією, які посилилися останніми днями травня, настрої та дії населення та бізнесу щодо купівлі та продажу валюти.

Щодо міжнародної допомоги, то тут ситуація виглядає непогано. Кошти надходять у повному обсязі та своєчасно, що страхуватиме бюджет і у червні цього року, та допоможе зберегти Україні ЗВР на високому рівні. За моїми прогнозами, в межах не нижче $44−47 млрд. Це дозволить Нацбанку утримувати курс гривні від суттєвої девальвації без додаткової емісії.​

Відносно стабільно зараз почувається і ринок ОВДП, який дозволяє залучати кошти банків, громадян та бізнесу для фінансування потреб армії та соціалки.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Попри всі виклики воєнного часу та складну ситуацію в економіці, наприкінці травня спостерігається відносна стабілізація котирувань міжбанку та готівкового ринків, що, зі свого боку, не провокує зростання активності бізнесу та громадян зі скуповування валюти.

Щобільше, якщо на міжбанку все ж таки НБУ залишається головним продавцем валюти і щотижня витрачає до $700−800 млн на підтримку курсу нацвалюти, то на готівковому ринку періодично обсяги валюти, які населення здає, навіть перевищують обсяги купівлі валюти громадянами. Ця тенденція збережеться й у червні.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

За моїми прогнозами, девальваційний тренд у червні збережеться за будь-якого із описаних сценаріїв. Витрата резервів Нацбанку на підтримку курсу гривні на міжбанку в червні становитиме від $2,8 млрд до $3,6 млрд.

Але за щоденних обсягів міжбанку в червні за системою Блумберг, за моїм прогнозом, від $180 млн до $310 млн і золотовалютних резервів у межах $44−47 млрд, у НБУ збережуться всі важелі для управління та повного контролю за валютним ринком України.

18 червня НБУ, найімовірніше, або збереже свою облікову ставку на нині чинному рівні в 15% річних, або підвищить її на 0,5−1% річних максимум. Із погляду динаміки інфляційних процесів останніх місяців та для привабливості гривневих інструментів для бізнесу та населення, її варто було б підвищити до рівнів у 15,5−16% річних.

Але з огляду на те, що наразі можливе потенційне зниження цін на енергоносії у світі (якщо відбудеться розблокування Ормузької протоки), чиновники НБУ можуть поки що й почекати з підвищенням облікової ставки. Але обов'язково натякнуть на такий можливий крок, якщо інфляційні процеси в Україні за результатами травня посиляться.

Основними покупцями валюти на торгах у червні будуть держструктури, ВПК, енергетики, імпортери енергоносіїв та ритейлери. А головними продавцями на ринку залишаться сам Нацбанк, аграрії, металурги, IT-сектор та частково імпортери ВПК, які торгують на зовнішньому ринку продукцією подвійного призначення. НБУ продовжить політику «гнучкого курсоутворення» з основним завданням щодо згладжування коливань курсу долара на міжбанку, а опосередковано — і курсу євро.

На готівковому ринку у червні 2026 року загальна тенденція перевищення купівлі населенням валюти над обсягами її здачі в обмінники та каси банків збережеться, але не буде критичною для нашого ринку. Обсяги такого перевищення купівлі валюти над обсягами її здачі становитимуть, за моїми розрахунками, від $1−10 млн до максимум $30−45 млн на день. У деякі дні ситуативно громадяни навіть продаватимуть валюти більше, ніж її купуватимуть.

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків становитиме у червні від 20 до 30 копійок, а за євро — у межах від 20 до 50 копійок.

Рівень котирувань купівлі/продажу безготівкового долара на торгах у червні, на мою думку, перебуватиме в межах 43,80−44,80 гривень за долар, і, відповідно, в межах 50,90−52,30 гривень за євро. На готівковому ринку цінники продажу валюти обмінниками будуть на 10−30 копійок вищими, ніж котирування міжбанку.

Можливі варіанти диверсифікації заощаджень у червні

Тим, хто перебуває в Україні, грошові заощадження можна тримати у співвідношенні:

— до 60% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів).

— до 40% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). Причому у доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро також близько 45%, у швейцарських франках — до 5%, та у золоті — до 5%.

Тим, хто мешкає за кордоном і не планує найближчим часом (протягом року) повертатися до України, грошові заощадження можна тримати у співвідношенні:

— до 50% у національній валюті країни перебування (переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у валюті країни перебування).

— до 50% у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

Як завжди, з огляду на напружену геополітичну обстановку у світі, я б зараз обов'язково переглядав усі вищезгадані пропорції своїх грошових заощаджень не рідше 1 разу на 2 місяці. І робив би відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент.