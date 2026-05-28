Укрпошта презентувала нову марку до 250-річчя незалежності США (фото)

Укрпошта випустила нову поштову марку «До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250» із графічним зображенням числа 250, яке ніби огортають прапори США та України. Церемонії спеціального погашення нового випуску одночасно відбулися у Києві, Вашингтоні та Бостоні. Про це йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Новий поштовий випуск присвячений не лише 250-річчю незалежності США, а й самій ідеї свободи — цінності, яка об'єднує держави та народи.

Автор дизайну поштової марки «До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250» та конверта «Перший день» — український художник Нікіта Тітов.

В основу поштового дизайну лягли два символи свободи — прострілений прапор України як знак боротьби й стійкості та факел Статуї Свободи — один із найвідоміших символів американської демократії.

Тираж поштової марки становить 80 000 примірників, конверта — 15 000. Номінал — А.

Де придбати

Придбати поштовий випуск «До 250-річчя незалежності США. FREEDOM 250» можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет.