Укрпошта анонсувала вихід нового філателістичного набору. Уже 21 травня 2026 року в офіційний обіг буде введено поштову марку під назвою «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій», яка присвячена героїзму, мужності та незламності українських морських піхотинців. Про це повідомляє пресслужба компанії.
19 травня 2026, 12:37
Укрпошта представила нову марку до Дня морської піхоти (фото)
Урочисте погашення спеціальним штемпелем «Перший день» традиційно відбудеться у столиці на базі Головпоштамту (Київ, 01001).
Деталі поштового випуску
До поштового комплекту увійдуть однойменний маркований аркуш, художня картка та конверт «Перший день». Також у межах релізу підготовлено ексклюзивну презентаційну папку.
Увесь візуальний концепт — дизайн самої марки, конверта, картки та папки — розробив відомий український художник Олександр Калмиков. Випуск створили за сприяння 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.
Характерстики
- Формат марки — 40×28 мм.
- Формат аркуша — 123×146 мм.
- Номінал марки — U.
- Тираж марки — 630 000 пр., КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
- Спосіб друку — офсет.
- Кількість марок в аркуші/блоці — 6.
Де придбати
Замовити поштовий набір «До Дня морської піхоти. Воїни трьох стихій» можна в інтернет-магазині Укрпошти.
Джерело: Мінфін
