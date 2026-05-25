Киян попередили: місто може залашитися без води на декілька днів

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що Бортницька станція аерації є гігантським комплексом, і для її знищення знадобляться тисячі дронів. Проте зупинка системи водопостачання та водовідведення цілком реальна через знеструмлення. Про це він заявив в ефірі День.LIVE.

В чому причина

За його словами, міська влада досі не завершила встановлення величезних генераторів загальною потужністю 120 мегаватів на помпових станціях.

Посадовці обіцяли закінчити ці роботи ще до кінця минулого року, але терміни постійно зміщуються через технічні складнощі.

««Наші чиновники поспішили давати такі позитивні реляції про швидке завершення. Дивлячись на цю ситуацію зі сторони, я відразу розумів, що терміни будуть щонайменше вдвічі більшими від тих, які заявляли в КМДА», — заявив він.

Нагадаємо

В ніч з суботи на неділю, внаслідок прильотів декількох ракет пошкоджено Бортницьку станцію аерації — єдину велику споруду очищення стічних вод Києва та частини населених пунктів Київської області.

Через удар проблеми з водою можуть виникнути в усіх районах столиці, а також в Ірпені, Бучі, Вишневому, Чабанах, Гостомелі, Ворзелі, обох Борщагівках, Коцюбинському, Борисполі, Броварах, Гнідині, Гатному, Щасливому та Новосілках.