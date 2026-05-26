З січня по квітень 2026р. український автопарк поповнили 69,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Абсолютну більшість в цій кількості склали кросовери — 53%.
26 травня 2026, 11:37
Топ-10 найпопулярніших в Україні кросоверів з пробігом
Що змінилося за рік
Торік цей показник становив 47%.
Середній вік вживаних SUV-ів, що в цьому році перейшли на українські номери становить — 8 років.
Топ-10 найпопулярніших моделей SUV
- VOLKSWAGEN Tiguan — 2825 од.;
- AUDI Q5 — 2574 од.;
- NISSAN Rogue — 2379 од.;
- FORD Escape — 1513 од.
- NISSAN Qashqai — 1412 од.;
- MAZDA CX5 — 1347 од.;
- BMW X3 — 1112 од.;
- AUDI Q7 — 1044 од.;
- BMW X5 — 1029 од.
- HYUNDAI Tucson — 888 од.
Джерело: Мінфін
