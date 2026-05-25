У квітні 2026 року українці придбали 4,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
Топ-5 найпопулярніших ввезених авто віком до 5 років
Які авто лідирують
Загалом упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 19,6 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий ввезений автомобіль був не старшим п’яти років.
Найбільшу частку в сегменті відносно «свіжих» вживаних авто зайняли бензинові моделі. На них припало 49% усіх реєстрацій.
Далі за популярністю розташувались:
- електромобілі — 26%;
- гібриди — 18%;
- дизельні авто — 6%;
- автомобілі з ГБО — 1%.
Серед конкретних моделей найбільший попит мали кросовери та електромобілі. Лідером імпорту стала TESLA Model Y, яку у квітні зареєстрували у кількості 264 автомобілів.
До п’ятірки найпопулярніших ввезених авто віком до 5 років увійшли:
- TESLA Model Y — 264 авто;
- MAZDA CX5 — 238 авто;
- NISSAN Rogue — 223 авто;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 207 авто;
- TESLA Model 3 — 178 авто
Попит на відносно нові вживані автомобілі продовжує залишатися високим, а серед лідерів сегмента домінують кросовери та електрокари.
