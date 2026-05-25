Топ-5 найпопулярніших ввезених авто віком до 5 років

У квітні 2026 року українці придбали 4,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Які авто лідирують

Загалом упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 19,6 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий ввезений автомобіль був не старшим п’яти років.

Найбільшу частку в сегменті відносно «свіжих» вживаних авто зайняли бензинові моделі. На них припало 49% усіх реєстрацій.

Далі за популярністю розташувались:

електромобілі — 26%;

гібриди — 18%;

дизельні авто — 6%;

автомобілі з ГБО — 1%.

Серед конкретних моделей найбільший попит мали кросовери та електромобілі. Лідером імпорту стала TESLA Model Y, яку у квітні зареєстрували у кількості 264 автомобілів.

До п’ятірки найпопулярніших ввезених авто віком до 5 років увійшли:

TESLA Model Y — 264 авто;

MAZDA CX5 — 238 авто;

NISSAN Rogue — 223 авто;

VOLKSWAGEN Tiguan — 207 авто;

TESLA Model 3 — 178 авто

Попит на відносно нові вживані автомобілі продовжує залишатися високим, а серед лідерів сегмента домінують кросовери та електрокари.