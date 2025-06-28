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28 червня 2025, 13:07

В Україні запускають маркетплейс зброї для військових

В Україні розпочне роботу маркетплейс зброї, покликаний спростити та пришвидшити постачання озброєння для військових. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

В Україні розпочинає роботу маркетплейс зброї, покликаний спростити та пришвидшити постачання озброєння для військових.
Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

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За його словами, Кабінет Міністрів України, за ініціативи Міноборони, ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain для забезпечення зброєю.

«Разом з Агенцією оборонних закупівель та DOT — Державний оператор тилу ми впроваджуємо DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення», — зазначив міністр.

Як це працюватиме

Завдяки новій системі військові зможуть самостійно замовляти необхідне озброєння під свої конкретні завдання. Вони також бачитимуть повну інформацію: що саме, від кого і коли надійде.

«Це — точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. Агенція оборонних закупівель працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно», — наголосив Умєров.

Офіційний запуск програми відбудеться у липні. Тоді до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини.

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Поступове розширення асортименту

На старті програми маркетплейс охоплюватиме лише продаж FPV-дронів. Проте надалі його функціонал пошириться на:

  • інші типи БПЛА;
  • засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • роботизовані системи.

«DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів у „цифру“. Масштабуємо рішення, яке працює», — зазначив міністр оборони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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