В Україні запускають маркетплейс зброї для військових

В Україні розпочне роботу маркетплейс зброї, покликаний спростити та пришвидшити постачання озброєння для військових. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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За його словами, Кабінет Міністрів України, за ініціативи Міноборони, ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain для забезпечення зброєю.

«Разом з Агенцією оборонних закупівель та DOT — Державний оператор тилу ми впроваджуємо DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення», — зазначив міністр.

Як це працюватиме

Завдяки новій системі військові зможуть самостійно замовляти необхідне озброєння під свої конкретні завдання. Вони також бачитимуть повну інформацію: що саме, від кого і коли надійде.

«Це — точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. Агенція оборонних закупівель працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно», — наголосив Умєров.

Офіційний запуск програми відбудеться у липні. Тоді до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини.

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Поступове розширення асортименту

На старті програми маркетплейс охоплюватиме лише продаж FPV-дронів. Проте надалі його функціонал пошириться на:

інші типи БПЛА;

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

роботизовані системи.

«DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів у „цифру“. Масштабуємо рішення, яке працює», — зазначив міністр оборони.