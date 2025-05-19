«Дія» стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси — Федоров

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day, пише ЕП.

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Що відомо

За словами міністра монетизація «Дії» розпочалась у травні 2025 року і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.

«Щомісяця через „Дію“ онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за день відкрили 22 тисячі. За такі послуги фінансові установи готові платити», — зазначив Федоров.

Він також додав, що міністерство поступово працює над відокремленням «Дії» в окрему держкомпанію, яка в майбутньому може залучати бізнес до платформи та навіть продавати свої акції.

«Ми будемо поступово відокремлювати „Дію“ в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися. Тобто „Дія“ стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою», — сказав міністр.