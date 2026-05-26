На українських АЗС 26 травня змінилися ціни на пальне. Найбільше за добу подешевшав автомобільний газ — одразу на 33 копійки за літр. Водночас дизель та А-95 преміум також втратили у ціні, тоді як бензини А-92 та А-95 незначно подорожчали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
26 травня 2026, 14:53
Ціни на АЗС 26 травня: автогаз, А-95 преміум та дизель подешевшали
Моніторинг цін
Ситуація на АЗС за основними категоріями нафтопродуктів виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 16 копійок. Його ціна становить в середньому 79,86 грн/літр.
- Бензин А-95 додав всього 1 копійку, закріпившись на позначці 75,80 грн/літр.
- Бензин А-92 подорожчав на 3 копійки — середня вартість по країні зафіксована на рівні 69,65 грн/літр.
- Дизельне пальне подешевшало на 12 копійок, і торгується за ціною 86,87 грн/літр.
- Автомобільний газ став лідером добового зниження вартості, просівши на 33 копійки — до 46,70 грн/літр.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
