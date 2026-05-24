Мобільний зв’язок у Європі: де найдешевші тарифи у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2026, 14:30

Мобільний зв’язок у Європі: де найдешевші тарифи у 2026 році

У 2026 році ціни на мобільний зв'язок у Європі суттєво відрізняються залежно від країни. У деяких державах за 5−10 євро на місяць можна отримати великий пакет інтернету та дзвінків, тоді як в інших навіть базові тарифи коштують у кілька разів дорожче. Про це пише 24 канал із посиланням на дані Numbeo та SimFinder.

У 2026 році ціни на мобільний зв'язок у Європі суттєво відрізняються залежно від країни.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де найдешевший зв'язок

  • Польща

Польща стабільно входить у топ країн з найнижчими тарифами в Європі. Базові пакети мобільного інтернету та дзвінків стартують приблизно від 5 — 9 євро. За даними Numbeo, в середньому тариф із дзвінками та 10 гігабайтами інтернету у 2026 році коштує 8,62 євро.

Річ у тім, що у країні існує сильна конкуренція між великими операторами, тому агресивні тарифні війни утримують ціни низькими.

  • Італія

В Італії ключову роль відіграла поява оператора Iliad Italia. Компанія різко знизила ринкові тарифи та змусила інших операторів адаптуватися. Саме тому навіть великі пакети мобільного інтернету тут іноді можна знайти дешево.

Італія пропонує пакети приблизно від 6 до 15 євро, в середньому 10,70 євро на місяць.

  • Іспанія

Іспанський ринок характеризується великою кількістю операторів та популярністю бюджетних брендів, наприклад, Lowi або брендів групи Telefónica. Вони інколи пропонують пакети по 50 — 100 гігабайтів.

Середні тарифи коливаються в межах 6 до 30 євро за пакет із великим інтернетом. В середньому — 16,24 євро за місяць.

  • Франція

Франція займає проміжну позицію. Завдяки Free Mobile та іншим бюджетним брендам ціни там помітно нижчі, ніж у Німеччині чи Британії, однак у середньому все ще вищі, ніж в Італії чи Польщі.

Оператори пропонують багато варіантів тарифів — від 6 і аж до 32 євро. В середньому — близько 19,28 євро на місяць.

Де найдорожчий зв'язок

Одним із найдорожчих мобільний зв'язок серед великих європейських країн залишається у Німеччині. Хоча бюджетні пропозиції існують, середній тариф із комфортним пакетом інтернету часто коштує 15 -25 євро на місяць, а у преміум-сегменті ще більше, як свідчать дані SimFinder.

Загалом в середньому мобільний зв'язок обійдеться у 23,47 євро на місяць за пакет з 10 гігабайтами інтернету.

Дорогий зв'язок також у Нідерландах. У цій країні високі доходи населення підтримують дорожчі розцінки. Зокрема, в середньому за мобільний зв'язок у місяць доведеться заплатити приблизно 21,09 євро.

Але ще дорожче обійдеться мобільний зв’язок у Норвегії. У цій країні розцінки диктують високий рівень доходів населення, значні витрати операторів на покриття великої та складної за рельєфом території, а також загалом високі ціни на послуги в країні. В середньому на місяць пакет послуг коштує 34,01 євро.

Слід додати, що в невеликих країнах Європи теж можна зустріти високі ціни на мобільний зв'язок. Йдеться про «багаті» держави, де жителі можуть собі це дозволити. Наприклад:

  • у Монако в середньому — 47,00 євро на місяць;
  • у Люксембурзі — 26,60 євро на місяць;
  • у Ліхтенштейні — 37,23 євро на місяць.

Тарифи на мобільний зв'язок у Великій Британії також доволі високі — можуть сягати майже до 35 євро у місяць.

Які тарифи в Україні

Vodafone пропонує тариф Flexx GO за 350 гривень на місяць, або близько 11,6 гривні на день.

Більш доступний варіант має Київстар — тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» коштує 220 гривень на місяць, або 7,34 гривні на день.

Найдешевшу пропозицію серед великих операторів має lifecell. Тариф «Лайфсет S» коштує 100 гривень на місяць, тобто близько 3,57 гривні на день.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами