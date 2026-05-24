Мобільний зв’язок у Європі: де найдешевші тарифи у 2026 році

У 2026 році ціни на мобільний зв'язок у Європі суттєво відрізняються залежно від країни. У деяких державах за 5−10 євро на місяць можна отримати великий пакет інтернету та дзвінків, тоді як в інших навіть базові тарифи коштують у кілька разів дорожче. Про це пише 24 канал із посиланням на дані Numbeo та SimFinder.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де найдешевший зв'язок

Польща

Польща стабільно входить у топ країн з найнижчими тарифами в Європі. Базові пакети мобільного інтернету та дзвінків стартують приблизно від 5 — 9 євро. За даними Numbeo, в середньому тариф із дзвінками та 10 гігабайтами інтернету у 2026 році коштує 8,62 євро.

Річ у тім, що у країні існує сильна конкуренція між великими операторами, тому агресивні тарифні війни утримують ціни низькими.

Італія

В Італії ключову роль відіграла поява оператора Iliad Italia. Компанія різко знизила ринкові тарифи та змусила інших операторів адаптуватися. Саме тому навіть великі пакети мобільного інтернету тут іноді можна знайти дешево.

Італія пропонує пакети приблизно від 6 до 15 євро, в середньому 10,70 євро на місяць.

Іспанія

Іспанський ринок характеризується великою кількістю операторів та популярністю бюджетних брендів, наприклад, Lowi або брендів групи Telefónica. Вони інколи пропонують пакети по 50 — 100 гігабайтів.

Середні тарифи коливаються в межах 6 до 30 євро за пакет із великим інтернетом. В середньому — 16,24 євро за місяць.

Франція

Франція займає проміжну позицію. Завдяки Free Mobile та іншим бюджетним брендам ціни там помітно нижчі, ніж у Німеччині чи Британії, однак у середньому все ще вищі, ніж в Італії чи Польщі.

Оператори пропонують багато варіантів тарифів — від 6 і аж до 32 євро. В середньому — близько 19,28 євро на місяць.

Де найдорожчий зв'язок

Одним із найдорожчих мобільний зв'язок серед великих європейських країн залишається у Німеччині. Хоча бюджетні пропозиції існують, середній тариф із комфортним пакетом інтернету часто коштує 15 -25 євро на місяць, а у преміум-сегменті ще більше, як свідчать дані SimFinder.

Загалом в середньому мобільний зв'язок обійдеться у 23,47 євро на місяць за пакет з 10 гігабайтами інтернету.

Дорогий зв'язок також у Нідерландах. У цій країні високі доходи населення підтримують дорожчі розцінки. Зокрема, в середньому за мобільний зв'язок у місяць доведеться заплатити приблизно 21,09 євро.

Але ще дорожче обійдеться мобільний зв’язок у Норвегії. У цій країні розцінки диктують високий рівень доходів населення, значні витрати операторів на покриття великої та складної за рельєфом території, а також загалом високі ціни на послуги в країні. В середньому на місяць пакет послуг коштує 34,01 євро.

Слід додати, що в невеликих країнах Європи теж можна зустріти високі ціни на мобільний зв'язок. Йдеться про «багаті» держави, де жителі можуть собі це дозволити. Наприклад:

у Монако в середньому — 47,00 євро на місяць;

у Люксембурзі — 26,60 євро на місяць;

у Ліхтенштейні — 37,23 євро на місяць.

Тарифи на мобільний зв'язок у Великій Британії також доволі високі — можуть сягати майже до 35 євро у місяць.

Які тарифи в Україні

Vodafone пропонує тариф Flexx GO за 350 гривень на місяць, або близько 11,6 гривні на день.

Більш доступний варіант має Київстар — тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» коштує 220 гривень на місяць, або 7,34 гривні на день.

Найдешевшу пропозицію серед великих операторів має lifecell. Тариф «Лайфсет S» коштує 100 гривень на місяць, тобто близько 3,57 гривні на день.