26 травня 2026, 12:22

Ferrari представила перший електромобіль, який розробляв дизайнер Apple (фото)

Італійський автовиробник Ferrari представив свій перший серійний електромобіль Luce. П’ятимісна модель, створена у співпраці з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом, пише WSJ.

Що відомо про новинку

Габаритна довжина Ferrari Luce — 5026 мм, ширина — 1999 мм, висота — 1544 мм, колісна база — 2961 мм. Щоб хоч якось візуально компенсувати великовагові пропорції Luce, розробники забезпечили його найбільшими серійними колесами в історії Ferrari: розмірність передніх шин — 265/35 R23, задніх — 315/30 R24.

Кузов ретельно пророблений з точки зору аеродинаміки. Заявлений коефіцієнт аеродинамічного опору сх = 0,254. Споряджена маса — 2260 кг, розподіл мас — 47:53 на користь задньої осі.

У салоні Luce п’ять місць, за заднім диваном зі складними спинками знаходиться багажник об'ємом 597 л — загалом повноцінний сімейний автомобіль. Дизайн передньої панелі виконаний у стилі 1970-х, але із сучасною увагою до деталей. Кермо у стилі класики від Nardi має тонкі алюмінієві спиці та дві секції з фізичними перемикачами.

За кермом знаходяться дві великі пелюстки — правий відповідає за регулювання крутного моменту, лівий — за регулювання рекуперативної потужності. Цифрова панель приладів, що імітує стрілочні циферблати, закріплена на кермовій колонці і регулюється разом з нею. У мультимедійний екран врізані тумблери системи мікроклімату та великий годинник у верхньому правому кутку — він може виконувати роль секундоміра, компаса та індикатора роботи системи launch control.

Для задніх пасажирів передбачені індивідуальні дефлектори обдування, п’ять тумблерів керування мікрокліматом та невеликий екран, на який виводяться ключові динамічні характеристики. Всі екрани для Ferrari Luce виконані за OLED-технологією, постачає їх компанія Samsung.

Селектор режимів трансмісії знаходиться на верхній поверхні виступу між передніми кріслами, він виконаний у вигляді скляного циліндра з підсвічуванням і ходить по L-подібному пазу. Ліворуч від селектора знаходиться слот для ключа.

У ключ вбудований екран з електронним чорнилом, він підсвічується і змінює колір, коли ключ потрапляє в слот. Ще Luce має невелику стельову консоль: на ній розмістилася велика рукоятка активації системи launch control, кнопка виклику екстрених служб при аварії, світлові плафони, тумблери управління світлом та обігрівом скла. Штатна аудіосистема потужністю 3000 Вт налічує 21 динамік, вона транслює в тому числі звук силової установки, відфільтрований та посилений, щоб водію було весело та приємно.

Яка вартість авто

Коштує Ferrari Luce дуже дорого — від 550 000 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
