Українська компанія BlueBird Tech долучилася до дронової програми Пентагону

Українська технологічна компанія BlueBird Tech стала учасником американської програми Drone Dominance Program, долучившись до етапу The Road to the Gauntlet: Phase 2 Qualifier спільно з американським партнером Zaruba Inc. Про це йдеться у повідомленні BlueBird Tech.

Про що йде мова

Йдеться про одну з найбільших американських ініціатив у сфері безпілотних систем, спрямовану на прискорене розгортання малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США.

Ключовим етапом програми є The Road to the Gauntlet — серія інтенсивних випробувань перспективних технологій у сценаріях, максимально наближених до реальних бойових умов.

У межах відбору оцінюють автономні безпілотні платформи, тактичні FPV- та ISR-системи, рішення зі штучним інтелектом для бойового управління, захищений зв’язок, навігацію в умовах радіоелектронної протидії, системи РЕБ та контрдронові технології.