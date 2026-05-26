Українська технологічна компанія BlueBird Tech стала учасником американської програми Drone Dominance Program, долучившись до етапу The Road to the Gauntlet: Phase 2 Qualifier спільно з американським партнером Zaruba Inc. Про це йдеться у повідомленні BlueBird Tech.
26 травня 2026, 13:51
Українська компанія BlueBird Tech долучилася до дронової програми Пентагону
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Про що йде мова
Йдеться про одну з найбільших американських ініціатив у сфері безпілотних систем, спрямовану на прискорене розгортання малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США.
Ключовим етапом програми є The Road to the Gauntlet — серія інтенсивних випробувань перспективних технологій у сценаріях, максимально наближених до реальних бойових умов.
У межах відбору оцінюють автономні безпілотні платформи, тактичні FPV- та ISR-системи, рішення зі штучним інтелектом для бойового управління, захищений зв’язок, навігацію в умовах радіоелектронної протидії, системи РЕБ та контрдронові технології.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі