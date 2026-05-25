Українці дедалі більше купують за кордоном: скільки витратили на AliExpress, Temu та Amazon

За останні декілька років українці стали витрачати більше грошей на онлайн-покупки як у локальних інтернет-магазинах, так і закордонних. Змінюється не лише кількість транзакцій та середній чек — трансформується і структура ринку. Зокрема, дедалі більшою популярністю користується доставка їжі та купівля інших повсякденних товарів. Про це йдется в дослідженні WayForPay.

Українці продовжують активно купувати онлайн

Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, економічну нестабільність та зміну споживчих настроїв, український e-commerce продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат.

За внутрішніми даними WayForPay, у 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок, а загальний обсяг онлайн-оплат сягнув приблизно 256 млрд грн. Середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 грн.

У порівнянні з 2024 роком кількість онлайн-покупок зросла ще на 7−10%, а якщо порівнювати з 2023 роком — ринок додав приблизно 18−22%. Водночас у порівнянні з 2021 роком український e-commerce ринок зріс майже у 1,8 раза.

«Одним із головних драйверів ринку залишається зростання мобільних покупок. Близько 60% усіх онлайн-покупок українці здійснюють саме зі смартфонів. Одночасно продовжують активно зростати wallet-платежі — Apple Pay та Google Pay уже формують приблизно 55−65% усіх онлайн-оплат», — зазначають фахівці WayForPay.

Цю тенденцію підтверджують і дані НБУ. У 2025 році частка безготівкових розрахунків картками в Україні продовжила зростати: за сумою операцій вона сягнула 65,4%, а за кількістю — 95,5%. Для порівняння: у 2024 році ці показники становили 64,5% та 94,6% відповідно.

Водночас онлайн-оплата товарів і послуг уже займає 13,9% серед усіх карткових операцій. Це свідчить про те, що для українців онлайн-шопінг перетворився не на альтернативний, а на один із базових форматів споживання.

Фактично e-commerce в Україні переходить із категорії «альтернативного каналу покупок» у базову модель споживання, де смартфон стає головною точкою входу в онлайн-ритейл.

Витрати в українському e-commerce

Попри активне зростання cross-border покупок, основний обсяг онлайн-замовлень українці все ще здійснюють саме в локальному e-commerce. За даними WayForPay, у 2025 році на українські інтернет-магазини припало приблизно 145−155 млн онлайн-транзакцій із загальним обсягом оплат близько 160−175 млрд грн.

Середній чек в українському онлайн-ритейлі становив приблизно 1150−1250 грн — помітно нижче, ніж у закордонних магазинах. Це свідчить про те, що локальний e-commerce значною мірою закриває повсякденні потреби українців: регулярні покупки одягу, косметики, доставки їжі, товарів для дому та замовлення через маркетплейси.

Найбільшу кількість покупок українці здійснювали у категоріях:

одяг та fashion;

косметика;

товари для дому;

доставка їжі;

маркетплейси.

Водночас найбільший обсяг витрат формували дорожчі категорії:

електроніка;

побутова техніка;

меблі;

товари для ремонту

автотовари.

Серед платформ лідерами за активністю покупців залишаються Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup та Kasta. Саме маркетплейси продовжують концентрувати значну частину українського онлайн-трафіку, поступово перетворюючись на основну точку входу для покупок.

Також фіксується зміна споживчих пріоритетів. Найшвидше у 2025 році зростали категорії: здоров’я та фармацевтика, доставка їжі, цифрові сервіси, книги. Частково це пояснюється зміною щоденних звичок українців, а також подальшим переходом багатьох сервісів у цифровий формат.

Зростання середньої суми безготівкових операцій в Україні у 2025 році підкреслюють і в Нацбанку:

у торговельній мережі — 354 грн (у 2024 році — 330 грн);

із переказу з картки на картку — 1 864 грн (у 2024 році — 1 958 грн);

з оплати товарів та послуг в інтернеті — 608 грн (у 2024 році — 561 грн).

Скільки українці витрачають в іноземних онлайн-магазинах

Популярність іноземних маркетплейсів серед українців продовжує зростати. Хоча за кількістю покупок локальний e-commerce усе ще переважає, закордонні онлайн-магазини поступово забирають дедалі більшу частку витрат українців.

За внутрішніми даними WayForPay, у 2025 році українці витратили в іноземних онлайн-магазинах приблизно 90−120 млрд грн. Кількість транзакцій становила близько 40−55 млн, а середній чек — 2100−2600 грн, що майже вдвічі вище, ніж в українському e-commerce.

Однією з головних причин зростання cross-border покупок залишаються нижчі ціни та ширший асортимент товарів. Особливо активно українці купують за кордоном електроніку, товари для дому, одяг, beauty-продукцію, спортивні товари та автотовари.

Серед найпопулярніших міжнародних платформ — AliExpress, Temu, Amazon, iHerb, eBay та Shein. Особливо помітним у 2025 році стало зростання Temu, який агресивно конкурує за українського покупця завдяки низьким цінам, великій кількості акцій та активному просуванню в соцмережах.

Найчастіше українці купують товари в магазинах із Китаю, Польщі, США, Німеччини та Туреччини. Водночас сам формат міжнародного онлайн-шопінгу також змінюється: дедалі більше покупок українці здійснюють прямо зі смартфонів, а маркетплейси роблять ставку на максимально швидку та просту мобільну покупку буквально у кілька кліків.