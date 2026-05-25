Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
25 травня 2026, 11:45

Українці дедалі більше купують за кордоном: скільки витратили на AliExpress, Temu та Amazon

За останні декілька років українці стали витрачати більше грошей на онлайн-покупки як у локальних інтернет-магазинах, так і закордонних. Змінюється не лише кількість транзакцій та середній чек — трансформується і структура ринку. Зокрема, дедалі більшою популярністю користується доставка їжі та купівля інших повсякденних товарів. Про це йдется в дослідженні WayForPay.

За останні декілька років українці стали витрачати більше грошей на онлайн-покупки як у локальних інтернет-магазинах, так і закордонних.

Українці продовжують активно купувати онлайн

Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, економічну нестабільність та зміну споживчих настроїв, український e-commerce продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат.

За внутрішніми даними WayForPay, у 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок, а загальний обсяг онлайн-оплат сягнув приблизно 256 млрд грн. Середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 грн.

У порівнянні з 2024 роком кількість онлайн-покупок зросла ще на 7−10%, а якщо порівнювати з 2023 роком — ринок додав приблизно 18−22%. Водночас у порівнянні з 2021 роком український e-commerce ринок зріс майже у 1,8 раза.

«Одним із головних драйверів ринку залишається зростання мобільних покупок. Близько 60% усіх онлайн-покупок українці здійснюють саме зі смартфонів. Одночасно продовжують активно зростати wallet-платежі — Apple Pay та Google Pay уже формують приблизно 55−65% усіх онлайн-оплат», — зазначають фахівці WayForPay.

Цю тенденцію підтверджують і дані НБУ. У 2025 році частка безготівкових розрахунків картками в Україні продовжила зростати: за сумою операцій вона сягнула 65,4%, а за кількістю — 95,5%. Для порівняння: у 2024 році ці показники становили 64,5% та 94,6% відповідно.

Водночас онлайн-оплата товарів і послуг уже займає 13,9% серед усіх карткових операцій. Це свідчить про те, що для українців онлайн-шопінг перетворився не на альтернативний, а на один із базових форматів споживання.

Фактично e-commerce в Україні переходить із категорії «альтернативного каналу покупок» у базову модель споживання, де смартфон стає головною точкою входу в онлайн-ритейл.

Витрати в українському e-commerce

Попри активне зростання cross-border покупок, основний обсяг онлайн-замовлень українці все ще здійснюють саме в локальному e-commerce. За даними WayForPay, у 2025 році на українські інтернет-магазини припало приблизно 145−155 млн онлайн-транзакцій із загальним обсягом оплат близько 160−175 млрд грн.

Середній чек в українському онлайн-ритейлі становив приблизно 1150−1250 грн — помітно нижче, ніж у закордонних магазинах. Це свідчить про те, що локальний e-commerce значною мірою закриває повсякденні потреби українців: регулярні покупки одягу, косметики, доставки їжі, товарів для дому та замовлення через маркетплейси.

Найбільшу кількість покупок українці здійснювали у категоріях:

  • одяг та fashion;
  • косметика;
  • товари для дому;
  • доставка їжі;
  • маркетплейси.

Водночас найбільший обсяг витрат формували дорожчі категорії:

  • електроніка;
  • побутова техніка;
  • меблі;
  • товари для ремонту
  • автотовари.

Серед платформ лідерами за активністю покупців залишаються Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup та Kasta. Саме маркетплейси продовжують концентрувати значну частину українського онлайн-трафіку, поступово перетворюючись на основну точку входу для покупок.

Також фіксується зміна споживчих пріоритетів. Найшвидше у 2025 році зростали категорії: здоров’я та фармацевтика, доставка їжі, цифрові сервіси, книги. Частково це пояснюється зміною щоденних звичок українців, а також подальшим переходом багатьох сервісів у цифровий формат.

Зростання середньої суми безготівкових операцій в Україні у 2025 році підкреслюють і в Нацбанку:

  • у торговельній мережі — 354 грн (у 2024 році — 330 грн);
  • із переказу з картки на картку — 1 864 грн (у 2024 році — 1 958 грн);
  • з оплати товарів та послуг в інтернеті — 608 грн (у 2024 році — 561 грн).

Скільки українці витрачають в іноземних онлайн-магазинах

Популярність іноземних маркетплейсів серед українців продовжує зростати. Хоча за кількістю покупок локальний e-commerce усе ще переважає, закордонні онлайн-магазини поступово забирають дедалі більшу частку витрат українців.

За внутрішніми даними WayForPay, у 2025 році українці витратили в іноземних онлайн-магазинах приблизно 90−120 млрд грн. Кількість транзакцій становила близько 40−55 млн, а середній чек — 2100−2600 грн, що майже вдвічі вище, ніж в українському e-commerce.

Однією з головних причин зростання cross-border покупок залишаються нижчі ціни та ширший асортимент товарів. Особливо активно українці купують за кордоном електроніку, товари для дому, одяг, beauty-продукцію, спортивні товари та автотовари.

Серед найпопулярніших міжнародних платформ — AliExpress, Temu, Amazon, iHerb, eBay та Shein. Особливо помітним у 2025 році стало зростання Temu, який агресивно конкурує за українського покупця завдяки низьким цінам, великій кількості акцій та активному просуванню в соцмережах.

Найчастіше українці купують товари в магазинах із Китаю, Польщі, США, Німеччини та Туреччини. Водночас сам формат міжнародного онлайн-шопінгу також змінюється: дедалі більше покупок українці здійснюють прямо зі смартфонів, а маркетплейси роблять ставку на максимально швидку та просту мобільну покупку буквально у кілька кліків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
neverice
neverice
25 травня 2026, 13:12
Іншими словами — немає жодних ознак контрабанди чи якихось зловживань на посилках. Сумарний об'єм всіх іноземних покупок становить третину від онлайн покупок в Україні. Що цілком схоже на правду, враховуючи популярність iHerb, китайських посилок та купи сервісів доставки з США.
Тож питання тут лише в податках. А от що дійсно заважає локальному бізнесу — так це дорога доставка. Китайська посилка за $10 примудряється пів світу облетіти (літаком). Та ще й Китаю гроші заробити — виробнику, посереднику і доставку оплатити залишається.
