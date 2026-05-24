24 травня 2026, 13:41

Адміністрація Трампа посилила порядок видачі грін-карт

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила правила видачі грін-карти — посвідки на проживання з правом постійного проживання у Сполучених Штатах. Про це повідомило у п'ятницю, 22 травня, відомство з питань громадянства та імміграції USCIS, пише FT.

Що це означає

Заявники будуть зобов'язані в більшості випадків подавати документи з-за кордону і на момент подання заявки не можуть перебувати на території США.

«Відтепер іноземець, який тимчасово перебуває в США і бажає отримати грін-карту, має повернутися на батьківщину для подання заяви», — пояснив представник USCIS Зак Калер. Винятки, за його словами, можливі лише за «надзвичайних обставин».

За даними газети The Washington Post (WP), США щорічно видають понад 1 млн грін-карток, причому до цього часу більше половини заявників подавали документи, вже перебуваючи на території країни.

Обмеження міграції

За словами представника USCIS, неіммігранти — студенти, тимчасові працівники та туристи — приїжджають до США з конкретною метою і на певний термін, після якого зобов'язані залишити країну. «Їх візит не повинен бути першим кроком у процесі отримання грін-карти», — наголосив Зак Калер.

Нове правило покликане уникнути ситуацій, за яких іноземці після відмови у видачі їм грін-карти залишаються в США нелегально і імміграційним службам доводиться розшукувати їх для депортації.

Трамп зробив боротьбу з нелегальною міграцією одним із пріоритетів свого президентства і послідовно обмежує легальні шляхи імміграції до США.

У ході передвиборчої кампанії він обіцяв надіслати з країни мільйони нелегальних мігрантів. Жорсткі дії влади під час депортаційних рейдів неодноразово викликали хвилю протестів.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
