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21 березня 2025, 14:11

Підвищення податку на прибуток банків обмежило потенціал кредитування на 20% — Рожкова

Повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%. Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова агентству «Інтерфакс-Україна».

Повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи.

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«Загалом, потенціал банківської системи залишається значним: на даний момент банки можуть збільшити кредитний портфель щонайменше вдвічі, не порушуючи при цьому вимоги до достатності капіталу. Проте, для деяких банків цей потенціал суттєво зменшився», — зазначила Рожкова.

Побоювання НБУ: війна та потенційні втрати активів

Рожкова нагадала, що основні побоювання Національного банку були пов'язані з тим, що війна в Україні ще триває, і банки можуть зіткнутися з додатковими втратами активів та погіршенням якості кредитних портфелів. Це, відповідно, вимагатиме додаткового капіталу.

«Ми закликаємо банки активізувати кредитування та пропонувати позичальникам прийнятні процентні ставки, а для цього необхідний достатній запас капіталу. Ми сподіваємося, що подібних непередбачених кроків (як підвищення податку — ред.) більше не буде», — підкреслила перша заступниця голови НБУ.

Питання арбітражу через різні ставки оподаткування: банки, фінкомпанії, інша економіка

Коментуючи питання можливого арбітражу через різницю у ставках оподаткування прибутку (50% для банків, 25% для фінансових компаній та 18% для решти економіки), Рожкова зазначила, що банківський сектор є одним із найпрозоріших в Україні. Він пройшов реформу корпоративного управління та звітності, тому переважна більшість банків не зловживають подібними схемами.

Рівні умови оподаткування для банків та фінкомпаній

«Водночас, оподаткування схожих ринків має бути однаковим. Тому встановлення єдиної ставки оподаткування для банків та фінансових компаній є виправданим кроком», — заявила вона.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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sacha2222
sacha2222
21 березня 2025, 15:19
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Рожкова, визнана судами виною в розкраданні коштів фінансових установ, з огляду на це у вище згаданого персонажу відсутня доброчеснісь. Не зважаючи на вище зазначене Рожкова продовжує обіймати посаду першого заступника голови НБУ. Якщо на такому рівні ігнорується антикорупційне законодавство в такому разі про яку боротьбу с корупцією взагалі можна говорити.
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