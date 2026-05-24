Як українцям захистити гроші від інфляції та девальвації гривні у 2026 році?
24 травня 2026, 11:02
Гроші знецінюються! Де краще зберігати заощадження у 2026 (відео)
Прогноз інфляції вже сягає 9,4%, ціни продовжують зростати, а війна створює додаткові ризики для доходів, майна та заощаджень.
У новому випуску розбираємо, куди можна вкладати гроші під час війни: гривневі депозити, ОВДП і військові облігації, валюту, золото, нерухомість, землю, іноземні акції, українські інвестиційні проєкти та криптовалюту.
Окремо говоримо про три варіанти портфеля — консервативний, агресивний і найризикованіший.
Джерело: Мінфін
