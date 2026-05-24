24 травня 2026, 10:12

Німеччина планує платити сирійцям по 8000 євро за добровільне повернення додому

Німеччина розглядає радикальний крок для вирішення міграційного питання. В урядових колах обговорюють можливість виплачувати сирійцям одноразову премію у розмірі 8000 євро за добровільне повернення до своєї країни. Про це пише видання Focus.

Що відомо

Досі ця сума становила в середньому лише 1000 євро, а її розрахунок був суто індивідуальним і вимагав значних адміністративних ресурсів. Тепер новий бонус пропонують зробити фіксованим та значно привабливішим для мігрантів.

Експерт з питань притулку Даніель Тим вважає таку премію розумним кроком, але попереджає, що самі по собі гроші проблему не вирішать. На його думку, окрім фінансових стимулів, державі необхідно застосовувати жорсткі заходи: скасовувати статуси захисту та активізувати примусові депортації.

Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек також підтримує збільшення виплат. Він стверджує, що одноразова компенсація, навіть п’ятизначна, у довгостроковій перспективі обійдеться державному бюджету значно дешевше, ніж багаторічні виплати соціальної допомоги та витрати на забезпечення житлом.

Наразі в Німеччині проживає близько 900 тисяч сирійців без паспортів, більшість із яких мають статус додаткового захисту. Проте після падіння режиму Башара Асада наприкінці 2024 року громадянська війна в Сирії завершилася. Канцлер Фрідріх Мерц наголошує, що підстав для надання притулку більше немає, і має намір повернути додому близько 80% сирійських біженців.

Обурення німецьких платників податків

Попри математичну вигоду для бюджету, ініціатива зустріла жорстку критику в суспільстві. Оглядач журналу Focus Олівер Сток зазначає, що 8000 євро — це кількамісячна зарплата багатьох німців, які змушені працювати понаднормово.

В умовах, коли громадяни потерпають від інфляції, сплачують високі податки та їздять розбитими дорогами, пропозиція роздавати по 8000 євро за виїзд з країни сприймається як відверте знущання. Крім того, існує серйозна проблема безпеки. Експерти попереджають про високий ризик шахрайства: мігранти можуть взяти гроші, виїхати, змінити ідентифікаційні дані та знову повернутися до Німеччини під іншим ім'ям для отримання нових соціальних виплат.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
