Німеччина планує платити сирійцям по 8000 євро за добровільне повернення додому

Німеччина розглядає радикальний крок для вирішення міграційного питання. В урядових колах обговорюють можливість виплачувати сирійцям одноразову премію у розмірі 8000 євро за добровільне повернення до своєї країни. Про це пише видання Focus .

Що відомо

Досі ця сума становила в середньому лише 1000 євро, а її розрахунок був суто індивідуальним і вимагав значних адміністративних ресурсів. Тепер новий бонус пропонують зробити фіксованим та значно привабливішим для мігрантів.

Експерт з питань притулку Даніель Тим вважає таку премію розумним кроком, але попереджає, що самі по собі гроші проблему не вирішать. На його думку, окрім фінансових стимулів, державі необхідно застосовувати жорсткі заходи: скасовувати статуси захисту та активізувати примусові депортації.

Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек також підтримує збільшення виплат. Він стверджує, що одноразова компенсація, навіть п’ятизначна, у довгостроковій перспективі обійдеться державному бюджету значно дешевше, ніж багаторічні виплати соціальної допомоги та витрати на забезпечення житлом.

Наразі в Німеччині проживає близько 900 тисяч сирійців без паспортів, більшість із яких мають статус додаткового захисту. Проте після падіння режиму Башара Асада наприкінці 2024 року громадянська війна в Сирії завершилася. Канцлер Фрідріх Мерц наголошує, що підстав для надання притулку більше немає, і має намір повернути додому близько 80% сирійських біженців.

Обурення німецьких платників податків

Попри математичну вигоду для бюджету, ініціатива зустріла жорстку критику в суспільстві. Оглядач журналу Focus Олівер Сток зазначає, що 8000 євро — це кількамісячна зарплата багатьох німців, які змушені працювати понаднормово.

В умовах, коли громадяни потерпають від інфляції, сплачують високі податки та їздять розбитими дорогами, пропозиція роздавати по 8000 євро за виїзд з країни сприймається як відверте знущання. Крім того, існує серйозна проблема безпеки. Експерти попереджають про високий ризик шахрайства: мігранти можуть взяти гроші, виїхати, змінити ідентифікаційні дані та знову повернутися до Німеччини під іншим ім'ям для отримання нових соціальних виплат.