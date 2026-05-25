ФОПів хочуть перевести на польську модель після війни: що може змінитися

В Україні після завершення війни можуть реформувати спрощену систему оподаткування для ФОПів. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю SPEKA. Йдеться про модель, подібну до польської, із більшими лімітами доходів та диференційованими ставками податків.

Що передбачає польська модель

«Вона передбачає, з одного боку, значне збільшення ліміту — аж до 2 мільйонів євро, а з іншого — диференційовані ставки оподаткування залежно від виду діяльності та доходів», — заявив Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, зміни не планують впроваджувати до завершення війни. Водночас майбутня модель уже закладена в Національній стратегії доходів. Вона передбачає, що спрощена система працюватиме виключно для малого бізнесу. У новій моделі для ФОПів можуть підняти ліміт доходу одразу до 2 мільйонів євро.

Чому влада хоче змінити систему для ФОПів

У владі пояснюють, що нинішня система дозволяє великому бізнесу використовувати ФОПів для мінімізації податків. Саме тому в майбутньому планують посилити контроль та змінити підхід до реєстрації платників ПДВ. При цьому для чесного малого бізнесу, як запевняють у Раді, умови не повинні погіршитися.

«А вона у нас зараз є такою, тому що великий і середній бізнес, вчиняючи злочин, мімікрує під малий бізнес задля ухилення від сплати податків. Так не буде», — наголосив нардеп.

Гетманцев також розкритикував різні ліміти для платників ПДВ у ФОПів та компаній на загальній системі. На його думку, в Україні має діяти єдиний підхід для всіх форм бізнесу — незалежно від масштабу чи організаційної форми.