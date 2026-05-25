ФОПів хочуть перевести на польську модель після війни: що може змінитися

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 травня 2026, 8:43

ФОПів хочуть перевести на польську модель після війни: що може змінитися

В Україні після завершення війни можуть реформувати спрощену систему оподаткування для ФОПів. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю SPEKA. Йдеться про модель, подібну до польської, із більшими лімітами доходів та диференційованими ставками податків.

В Україні після завершення війни можуть реформувати спрощену систему оподаткування для ФОПів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що передбачає польська модель

«Вона передбачає, з одного боку, значне збільшення ліміту — аж до 2 мільйонів євро, а з іншого — диференційовані ставки оподаткування залежно від виду діяльності та доходів», — заявив Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, зміни не планують впроваджувати до завершення війни. Водночас майбутня модель уже закладена в Національній стратегії доходів. Вона передбачає, що спрощена система працюватиме виключно для малого бізнесу. У новій моделі для ФОПів можуть підняти ліміт доходу одразу до 2 мільйонів євро.

Читайте також: Система єдиного податку потребує реформування за польською моделлю — Гетманцев

Чому влада хоче змінити систему для ФОПів

У владі пояснюють, що нинішня система дозволяє великому бізнесу використовувати ФОПів для мінімізації податків. Саме тому в майбутньому планують посилити контроль та змінити підхід до реєстрації платників ПДВ. При цьому для чесного малого бізнесу, як запевняють у Раді, умови не повинні погіршитися.

«А вона у нас зараз є такою, тому що великий і середній бізнес, вчиняючи злочин, мімікрує під малий бізнес задля ухилення від сплати податків. Так не буде», — наголосив нардеп.

Гетманцев також розкритикував різні ліміти для платників ПДВ у ФОПів та компаній на загальній системі. На його думку, в Україні має діяти єдиний підхід для всіх форм бізнесу — незалежно від масштабу чи організаційної форми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+7
BigBend
BigBend
25 травня 2026, 8:52
#
Для всіх фанатів «як в Польщі» одне питання. А нащо тоді мені платити податки не в Польщі?
+
0
vPrirech
vPrirech
25 травня 2026, 9:27
#
Схоже що гетьманцев кореш мілованова — теж де.іл.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами