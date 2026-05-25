Збір за паркування зріс на 12%: які області сплатили найбільше

У січні — квітні 2026 року платники податків сплатили до бюджету 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12,3 % порівняно з минулим роком. Торік ця сума становила 65,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Регіони-лідери за обсягами сплати збору

Одеська область — 27,1 млн грн;

Львівська область — 19,5 млн грн;

Дніпропетровська область — 16,7 млн грн;

Івано-Франківська область — 3,8 млн грн.

Таке зростання свідчить про суттєве підвищення правової свідомості підприємців. Крім того, позитивні зміни стали можливими завдяки впровадженню безготівкових розрахунків та ефективному контролю з боку податкової служби, що робить цей сектор прозорішим.

Кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів залишаються в громадах, дозволяючи фінансувати благоустрій та покращувати дорожню інфраструктуру.

Хто є платником?

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), ФОП — оператори парковок, а не водії.

Базою оподаткування збору є площа земельної ділянки, відведена для паркування рішенням міської ради, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

Ставки збору встановлюються рішеннями місцевих рад у розмірі до 0,075 % мінімальної заробітної плати за 1 м² площі земельної ділянки (у 2026 році — 6,49 грн за 1 м2).